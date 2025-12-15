Lords of the Fallen 2 порадует геймеров более доступным сюжетом с акцентом на персонажах

После демонстрации геймплейного трейлера Lords of the Fallen 2 на The Game Awards 2025, CI Games поделилась новыми подробностями об игре.

Креативный стратег CI Games Райан Гилл рассказал, что в сиквеле больше внимания будет уделено доступному, акцентированному на персонажах сюжету, при этом будет сохранена характерная для aoulslike-игр нарративная структура, в которой для повествования используется окружающая среда. Такой подход сделает игру более понятной для широкой аудитории, но при этом сохранит достаточную глубину для тех, кто хочет больше познакомиться с ее лором.

По словам креативного стратега, одним из ключевых персонажей сиквела станет Omeuras. Ее озвучивает Ханна Мелборн, которая ранее играла Агрию Оукс в Final Fantasy Tactics и Волшебницу в Path of Exile 2.

Lords of the Fallen 2 выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.