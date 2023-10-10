на главную
об игре
Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 260 оценок

Lords of the Fallen будет поддерживать DLSS 3 и FSR 3.0 при запуске

©
Gruz_
Новости

Похоже, что грядущая Lords of the Fallen от CI Games будет официально поддерживать DLSS 3 Frame Generation. Причем на старте она также получит поддержку AMD FSR 3.0.

Что касается FSR 3.0, то здесь, по всей видимости, будет поддерживаться только Super Resolution, но не Frame Generation. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать на основании приведенного изображения. Изображение получено от пользователя TwitchTV Lirik, получившего ранний доступ к игре. Как видно, игра поддерживает и DLSS 3, и FSR 3.

Lords of the Fallen будет использовать все преимущества Lumen, текстуры будут действительно высокого качества, а также будет использована Chaos Physics из UE5 для улучшенной симуляции элементов одежды, цепей, волос и прочих элементов экипировки.

Релиз Lords of the Fallen от CI Games состоится 13 октября.

11
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
6363

Круто конечно но надеюсь и оптимизация не подведет, а то чувствую разработчики могут забивать на оптимизацию, уповая на такие технологии.

2
Toscha997

Всё будет как в любой игре с UE5, оптимизации не будет, теперь для комфортной игры надо будет использовать апскейлы))

-2
Abarmot90

Руссик запилят, потом заценим бесплатно

2
real19911

там как в любом дарк соулсе 50 строчек диалогов, не думаю что будет какой то проблемой) хотя я могу ошибаться

0
Toscha997

пункт генератора будет доступен когда FSR будет включён, на примере других игр с генератором амд

1
Phoentice

Опять все эти приблуды будут работать кое как на 4090 в 30 фпс 2к.

Обычные смертные будут гонять с графикой не отличимой от Дарк Соулс 1-2.

Так что я вот не пойму на кой черт выпускать что-то для 1-2% игроков , забивая на основную массу.

0
Toscha997

вечеринка для тех кто платит за игру и за железо, а что в 2023 году ниже 3060 это разве нормально?

1
Serpentrage

У массы 3060 уже. У многих 4060-4070ти. Так что не понятно о чем ты. скорее эти 1-2% и есть всякие 1050.

-1
Toscha997 Serpentrage

как раз всего у "пары процентов" есть только 40 линейка, по грубым подсчетам 30 линейка различнаяесть у +-25% пользователей, это только по стиму инфа с их сайта, 40 линейка только у +- 6% игроков, все остальное это уже низший сегмент, а моей 7900xt и вообще нету в статистике xD

1
Usurper

Главное чтобы поддерживал прекомпиляцию шейдеров. )

0
6363

Вот это действительно хорошая штука.

-1
ZackSnyder

а иначе фпс в пол уйдет быстро

0
real19911

стоп, а генерация где:D у людей моники 144 если, то там только генерация поможет

-1
zveryga5

Месяц назад скачал игру 2014 года, и какой шок испытал от того что не было ни капли мыла :)
Сейчас же это преподносят как нечто крутое)

-1