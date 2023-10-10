Lords of the Fallen будет поддерживать DLSS 3 и FSR 3.0 при запуске

Похоже, что грядущая Lords of the Fallen от CI Games будет официально поддерживать DLSS 3 Frame Generation. Причем на старте она также получит поддержку AMD FSR 3.0.
Что касается FSR 3.0, то здесь, по всей видимости, будет поддерживаться только Super Resolution, но не Frame Generation. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать на основании приведенного изображения. Изображение получено от пользователя TwitchTV Lirik, получившего ранний доступ к игре. Как видно, игра поддерживает и DLSS 3, и FSR 3.
Lords of the Fallen будет использовать все преимущества Lumen, текстуры будут действительно высокого качества, а также будет использована Chaos Physics из UE5 для улучшенной симуляции элементов одежды, цепей, волос и прочих элементов экипировки.
Релиз Lords of the Fallen от CI Games состоится 13 октября.
Круто конечно но надеюсь и оптимизация не подведет, а то чувствую разработчики могут забивать на оптимизацию, уповая на такие технологии.
Всё будет как в любой игре с UE5, оптимизации не будет, теперь для комфортной игры надо будет использовать апскейлы))
Руссик запилят, потом заценим бесплатно
там как в любом дарк соулсе 50 строчек диалогов, не думаю что будет какой то проблемой) хотя я могу ошибаться
пункт генератора будет доступен когда FSR будет включён, на примере других игр с генератором амд
Опять все эти приблуды будут работать кое как на 4090 в 30 фпс 2к.
Обычные смертные будут гонять с графикой не отличимой от Дарк Соулс 1-2.
Так что я вот не пойму на кой черт выпускать что-то для 1-2% игроков , забивая на основную массу.
вечеринка для тех кто платит за игру и за железо, а что в 2023 году ниже 3060 это разве нормально?
У массы 3060 уже. У многих 4060-4070ти. Так что не понятно о чем ты. скорее эти 1-2% и есть всякие 1050.
как раз всего у "пары процентов" есть только 40 линейка, по грубым подсчетам 30 линейка различнаяесть у +-25% пользователей, это только по стиму инфа с их сайта, 40 линейка только у +- 6% игроков, все остальное это уже низший сегмент, а моей 7900xt и вообще нету в статистике xD
Главное чтобы поддерживал прекомпиляцию шейдеров. )
Вот это действительно хорошая штука.
а иначе фпс в пол уйдет быстро
стоп, а генерация где:D у людей моники 144 если, то там только генерация поможет
Месяц назад скачал игру 2014 года, и какой шок испытал от того что не было ни капли мыла :)
Сейчас же это преподносят как нечто крутое)