ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lords of the Fallen 2 1-й квартал 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 159 оценок

Lords of the Fallen II приближается к релизу - игра достигла нового этапа разработки

monk70 monk70

Глава CI Games Марек Тыминьский сообщил о достижении очередного этапа разработки Lords of the Fallen II.

Команда по-прежнему сосредоточена на боевой системе и балансе, мире Умбрала, визуальной составляющей, обучении новичков и новых игровых механиках. По словам Тыминьского, именно эти элементы отличают хорошее продолжение от сиквела, который действительно превосходит оригинал по качеству игрового процесса. Не менее важную роль сыграют сюжет и способы его подачи.

Lords of the Fallen II разрабатывается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo
Switch 2. Релиз ожидается в 1-м квартале 2027 года.

9
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий