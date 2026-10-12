Lords of the Fallen II приближается к релизу - игра достигла нового этапа разработки

Глава CI Games Марек Тыминьский сообщил о достижении очередного этапа разработки Lords of the Fallen II.

Команда по-прежнему сосредоточена на боевой системе и балансе, мире Умбрала, визуальной составляющей, обучении новичков и новых игровых механиках. По словам Тыминьского, именно эти элементы отличают хорошее продолжение от сиквела, который действительно превосходит оригинал по качеству игрового процесса. Не менее важную роль сыграют сюжет и способы его подачи.

Lords of the Fallen II разрабатывается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo

Switch 2. Релиз ожидается в 1-м квартале 2027 года.