Lords of the Fallen (2023) 2023 г.
8 196 оценок

Lords of the Fallen лучше объяснит, что к чему, чем другие Souls-игры

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R_Mor
Новости

В попытке сдержать "разочарование", которое иногда сопровождает Souls-опыт, Lords of the Fallen уделит особое внимание знакомству игроков со своими правилами и миром.

Соулс-игры, как правило, объясняют как можно меньше, по сути, просто давая игрокам брошюру с основными элементами управления и механики перед тем, как отправить их умирать. И хотя это может быть весело, когда тебя бросают в глубокую воду, это гораздо менее весело, когда ты еще не умеешь плавать, и я подозреваю, что именно поэтому некоторые игроки обходят стороной "соулслайки".

Оригинальная Lords of the Fallen была очень похожа в этом плане, но хотя грядущая перезагрузка, как утверждается, будет значительно сложнее, она также собирается сделать все возможное, чтобы облегчить людям этот вызов.

Мы создали длительный процесс вхождения в игру, потому что разница между мотивацией и разочарованием заключается в понимании того, почему вы потерпели неудачу или что игра хочет, чтобы вы сделали. Благодаря длительной адаптации, мы считаем, что игроки смогут попрактиковаться и освоить все основы, прежде чем мы выпустим их в наш очень непрощающий мир.
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
AT_Sagor

Лишь бы этот процесс втягивания не оказался длинной в игру, а то пошла нынче мода на souls-lake игры "повышенной комфортности" где умрёшь за всю игру всего раз пять и то 3 из них навернувшись с высоты.

2
Madiark

И что плохого если игра будет дружелюбнее к игроку ?

0
wianewa Madiark

В том, что это уже не соулс лайк, а типичная рпг, где тебя водят за ручку.

0
isoT0Pe

Нуу.. в теории, если они сделают два режима игры - "для новичков жанра" и "нормальный souls-like", то по чему бы и нет? Новички будут осваивать игру и сам жанр в упрощённом режиме, а более опытные выберут стандартный соулс-лайк. Естественно, для вторжения, если такая механика там будет, потребуются отдельные сервера для каждого из режимов. Как говорится и волки сыты, и овцы целы.

1
SERGIOUS LEE

Кто ты чудо-юдо на скрине, а так игру очень жду, трейлер игры очень понравилась, да и сама первая часть суперская была, хоть и короткая

0
diman4enko

Аплодирую стоя ,неужели в соулс лайк рпг завезут сюжет нормальный, а не шляпу японца который под асфиксией перед эякуляцией придумывает

0
MeduzaRUS

а что за глупышки дизы ставят?

-4
fox nemets

навероное потому что там нет русской локализации

-1
isoT0Pe fox nemets

И что? Русификатор никто не отменял.

1
MeduzaRUS fox nemets

вот человек снизу написал. сейчас уже не сюрприз, что нет Русс локи

0