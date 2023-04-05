Lords of the Fallen лучше объяснит, что к чему, чем другие Souls-игры ©

В попытке сдержать "разочарование", которое иногда сопровождает Souls-опыт, Lords of the Fallen уделит особое внимание знакомству игроков со своими правилами и миром.

Соулс-игры, как правило, объясняют как можно меньше, по сути, просто давая игрокам брошюру с основными элементами управления и механики перед тем, как отправить их умирать. И хотя это может быть весело, когда тебя бросают в глубокую воду, это гораздо менее весело, когда ты еще не умеешь плавать, и я подозреваю, что именно поэтому некоторые игроки обходят стороной "соулслайки".

Оригинальная Lords of the Fallen была очень похожа в этом плане, но хотя грядущая перезагрузка, как утверждается, будет значительно сложнее, она также собирается сделать все возможное, чтобы облегчить людям этот вызов.

Мы создали длительный процесс вхождения в игру, потому что разница между мотивацией и разочарованием заключается в понимании того, почему вы потерпели неудачу или что игра хочет, чтобы вы сделали. Благодаря длительной адаптации, мы считаем, что игроки смогут попрактиковаться и освоить все основы, прежде чем мы выпустим их в наш очень непрощающий мир.