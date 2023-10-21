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Lords of the Fallen 13.10.2023
7.3 571 оценка

Lords of the Fallen получил обновлённую версию русификатора 1.05, вносящую большое количество исправлений

Избранный Белиара

Ролевой экшен Lords of the Fallen, вышедший в релиз 13 октября, практически с каждым днём становится лучше, благодаря различным правкам перевода и обновлениям, улучшающих производительность проекта. Русификатор версии 1.05, созданный усилиями творческого коллектива Team RIG, является не просто "очередной обновой", а представляет из себя комплексную работу над корректировкой и исправлением различных ошибок и неточностей, которые встречались по ходу игры. Стоит учитывать, что перед нами предстаёт ещё пока не финальная версия.

Скачать русификатор можно по ссылке с нашего сайта, а чтобы у вас развеялись сомнения в качестве перевода, прилагаю примеры:

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
NarkoSky

Жду финальную версию русификатора, и тогда можно будет проходить игру.

2
Пэцка Глазэк

на нг новые классы ? едрыыть

0
GillesDeVanz

Смотря на какой конец вышел такой класс и откроется, всего их 3. Ну а темного крестоносца просто во время игры квест выполнить)

0
Дима Булдаков

мне 1.04 версия зашла, всё понятно ,спасибо вам большое за перевод).

0
PictorialMaelstrom

у кого нибудь есть проблема с оптимизацией игры? когда например фпс резко падает

0
Gector17792020

я уже давно ее прошол мне пофиг че там вышло

-11
Understanding the Truth

Было бы "пофиг", прошёл бы мимо новости

7
Илья Ляпин Understanding the Truth

как так то, нужно же выс..рать своё Я

4
opexdisturbed

В соседних новостях год оф вар первый озвучивают. Там тоже можно написать, что прошел его 15 лет назад

0
Gector17792020 opexdisturbed
-1