Lords of the Fallen получила еще один краткий трейлер геймплея

Разработчик Hexworks и издатель CI Games поазали новый небольшой трейлер на PC Gaming Show. Новый геймплейный трейлер Lords of the Fallen довольно короткий и длится примерно полминуты, хотя он предлагает еще один многообещающий взгляд на эстетику готического ужаса в его болезненном темном фэнтезийном мире. Трейлер также демонстрирует сражения с некоторыми ужасными врагами и боссами. Как визуально, так и с точки зрения художественного дизайна, Lords of the Fallen делает то, что обязательно привлечет внимание поклонников FromSoftware.

Lords of the Fallen выходит 13 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.