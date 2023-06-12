Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
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Lords of the Fallen получила еще один краткий трейлер геймплея

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monk70
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Разработчик Hexworks и издатель CI Games поазали новый небольшой трейлер на PC Gaming Show. Новый геймплейный трейлер Lords of the Fallen довольно короткий и длится примерно полминуты, хотя он предлагает еще один многообещающий взгляд на эстетику готического ужаса в его болезненном темном фэнтезийном мире. Трейлер также демонстрирует сражения с некоторыми ужасными врагами и боссами. Как визуально, так и с точки зрения художественного дизайна, Lords of the Fallen делает то, что обязательно привлечет внимание поклонников FromSoftware.

Lords of the Fallen выходит 13 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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