Lords of the Fallen получила новый патч, который привносит улучшения в производительность ролевого экшена

Lords of the Fallen (2023) получила патч 1.1.207, который привносит некоторые улучшения в производительности новинки. Например, на одной из локаций была устранена коллизия для 4000 книг, с целью снижения нагрузки на оперативную память. Патч также устранил некоторые случаи вылетов и коллизий на определенных уровнях игры.
В комментариях к посту разработчиков многие игроки отметили свою радость относительно скорости выхода патчей и общего процесса улучшения ролевого экшена.
Ещё в нём исправили ряд проблем с эффектами, интерфейсом, ИИ противников и общим геймплеем. Заодно создатели поправили баланс.
Lords of the Fallen уже доступна по всему миру для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.
Ух ты, я вот думал уже скачать а тут опять патч, все таки наверно лучше еще подождать раз так патчи часто выходят
Производительность улучшилась после патча?
На 3070ti в 1080p на минималках и с dlss на ultra perfomance более менее норм, все равно есть проседания фпс и местами просто низкий .
Странно, я на 3070ти играл в 2к с настройками high, но не очень далеко от начала, вообще никаких проблем не было.
а процессор у тебя какой ?
просто я играю на ноутбуке, там 3070 мобильная и 12700Н процессор, настройки высокие ультра, тени и растительность на среднем, ращрешение 4к длсс производительность, в среднем 55 фпс, местами 60-61, бывает проседы до 45, а так норм )
Ryzen 5 3600 RTX 3060ti 32 озу 3200. в меню 25фпс
У меня, помнится, тоже подобное было. После перезагрузки все стало норм. Но это было с патчем первого дня ещё.
А в игре как? я просто это увидел, хехнул и дропнул
Компиляция идет и при создание перса у меня вообще 5-25 фпс было)На последнем патче играю все норм,теперь похоже на игру)
Ну типа, и в игре так же было. Я мол, чего?! У самого rtx 3070. Решил перезайти и все стало норм. Идеально, ну почти. Видимо, компиляция криво прошла что-ли. Единственное, местами, игра все же лагала. В общем до первого пилотного, так сказать, босса дошёл, у меня нагнула ну и как бы всё. А ну ещё немного прошёл после этого и всё. Надо сперва Пинокио дойти до конца, а потом уже это начинать осваивать.
Думаю про LOTF можно на полгодика забыть, а потом купить с патчами и скидкой.
ну это куда лучше чем пинокио, нет?
Конечно, прошёл пи 3 раза, такое себе он слишком самобытный , а тут дух дса (рыцари вся фигня, всё в хлам везде)
пиписка вообще казуалка для самых новичков в сусликах
вчера купил, поиграл 2 часа. 0 вылетов или проблем, кроме первой загрузки) играю на 4070 ультра
А сохранялки старые остаются или игру заново надо начинать?