Lords of the Fallen получила обновление для Xbox Series X|S

Компании Hexworks и CI Games Studio объявили о том, что ролевой экшен Lords of the Fallen получила крупоне обновление для Xbox Series X|S, направленное на повышение стабильности и производительности. Для консолей PlayStation и ПК это обновление было доступное еще на релизе
В сообщении говорится следующее:
Мы рады сообщить, что для консолей Xbox Series X|S вышло новое обновление. Пожалуйста, перезагрузите свой Xbox, чтобы запустить обновление. Мы активно сотрудничали с Xbox, чтобы ускорить распространение обновления, которое содержит важные улучшения производительности и исправления ошибок. Мы благодарим игроков Xbox за терпение, проявленное во время разработки обновления, и надеемся, что вам понравится исследовать обширные двойные царства Mournstead.
Эта новость последовала за предыдущим заявлением компании о том, что Xbox-версия Lords of the Fallen требует дополнительного времени для приведения в соответствие с релизами для PlayStation 5 и ПК.
Вообще удивительно, двигло анриал 5й, а выглядит намного хуже чем ремейк демон соулс.
после обновления еще больше стала на ds похожа ? или меньше ? интересно в какую сторону свой тыренный прожект отправят псевдоразрабы хапнувшие денех