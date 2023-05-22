Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
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Lords Of The Fallen получит коллекционное издание с фигуркой темного крестоносца за 250 долларов

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Gutsz
Новости

На днях был представлен трейлер игрового процесса хардкорной ролевой игры Lords Of The Fallen. В ролике показали множество эффектных кадров и назвали дату релиза проекта. Отправиться покорять новый мрачный мир можно будет уже в октябре, а пока разработчики игры предлагают ознакомиться с различными изданиями. Lords Of The Fallen получит три разных издания, где в самом дорогом будет шикарная фигурка темного крестоносца.

На ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S кроме стандартного издания, будет также доступно еще два расширенных: Deluxe Edition и Collector's Edition. За предзаказ любого из них предусмотрены различные цифровые бонусы, в виде дополнительной расцветки брони и расходных материалов.

В состав Deluxe издания Lords Of The Fallen входит 100-страничный артбук, цифровой саундтрек, 3D-модели в высоком качестве и уникальный набор экипировки темного крестоносца.

Коллекционное издание Lords Of The Fallen оценивается в 250 долларов. И за эту цену игроки получат детализированную фигурку высотой 25 сантиметров, стилбук, книгу с иллюстрациями, постеры и различные цифровые бонусы.

Lords Of The Fallen выйдет 13 октября на ПК и консолях.

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