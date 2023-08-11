"Lords of the Fallen работает со скоростью 30 к/с в 1440P или 60 к/с в 1080P на консолях"

Во время недавней презентации для прессы Lords of the Fallen у журналистов была возможность собственноручно опробовать новый Souls-подобный экшен, разработанный Hexworks и издаваемый CI Games.
После игровой сессии СМИ поговорили с креативным директором Lords of the Fallen Сезаром Виртосу и исполнительным продюсером Солом Гасконом. В ходе разговора стали известные некоторые технические подробности о режимах производительности и качества игры на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Сол Галскон:
На обеих консолях мы предлагаем режимы производительности и качества. Режим производительности работает со скоростью 60 кадров в секунду и разрешением 1080p, что является своего рода стандартом в отрасли. Режим качества — 2K (1440P) с апскейлингом и скоростью 30 кадров в секунду. Но даже если вы играете в 60, Lords of the Fallen выглядит очень хорошо.
Игра Hexworks станет одной из первых демонстраций Unreal Engine 5 уровня ААА. Во время интервью разработчики подчеркнули значительные улучшения, обеспечиваемые последней версией UE от Epic.
Сол Галскон:
Когда мы начинали проект, Unreal Engine 5 еще не был доступен. Но у нас всегда была ветка с доступными предстартовыми сборками UE5. Мы всегда следили за тем, чтобы игра была совместима. Когда он был готов к производству, мы просто перевели игру на UE5. Самой мощной и, скажем так, революционной технологией был Lumen, потому что он позволил нам отказаться от карт освещения, традиционного способа освещения окружения. Всякий раз, когда мы возвращались к дизайнерам или художникам и спрашивали: «Эй, не могли бы вы сдвинуть это окно немного вправо, чтобы свет сфокусировался на этом углу? Они бы сказали: «Да, сэр!» Они перемещали его, затем нажимали кнопку рендеринга с башнями, а затем, возможно, мы говорили: «Ой, извините, я имел в виду три метра, а не два». С Lumen весь этот процесс теперь происходит в режиме реального времени, поэтому для нас это была самая важная функция UE5. Nanite также великолепен, потому что вы везде получаете повышение качества. Помимо этих двух, есть и другие элементы, такие как физика хаоса, которая действительно помогает со всей одеждой, и множество улучшений в конвейерах анимации, которые позволили нам сделать движения более плавными как для врагов, так и для игровых персонажей. UE5 — это огромный технологический скачок, и он станет еще лучше.
Релиз Lords of the Fallen запланирован на 13 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
"Lords of the Fallen работает со скоростью 30 к/с в 1440P или 60 к/с в 1080P на консолях"
Хорошо, когда играешь на РС и если РС позволяет, то тебе глубоко фиолетово на все эти соснольные пляски с бубном, с их мыльной оптимизацией, урезаниями всего и вся, 30 FPS в 2023 году и это даже не в 4К. Тем и хорош РС, что если есть желание и возможность, то ты играешь так как хочешь, а не как велят создатели дешёвых детских игрушек. Да, порой это дорого, порой, очень дорого, но, РС – это свободная платформа, с правом выбора, и это просто, фантастика, фантастика, что не надо на десятилетия (соснольные циклы) откладывать то, что можно получить здесь и сейчас, на РС так было всегда и так это и останется ещё долгое, долгое время, и это замечательно.
А на этих помоях еще минимум до 2027 года сидеть и все игры будут создаваться глядя на их убогое железо, почему не сказали про S в 24 кадра 720p
Графика в играх лет пять не развивается, ухудшается только оптимизация и растут системные требования. Вам оно надо?
Ну прошку выпустят и еще протянут 3-4 года
А знаешь почему? Потому что маркетологи написали на коробках новых консолей 4к120фпс и продвигали их через этот бред, хотя их железо создано под 1080p не более, но разрабы обязаны резать всё что можно, дабы оно хотя бы в 2к работало хоть как нибудь, эта глупая гонка за разрешением, которое сжирает все мощности на железе, которое под него не предназначено, а следующее поколение будут продвигать через 8к уже.
Она развивается, просто люди не склонны замечать. Раньше количество полигонов и четкость текстур сильно влияли, а сейчас уже нет такого видимого роста. Тут люди даже не знали, что в величайшей игре всех времен и народов, Ведьмак - поленья из шестиграней сделаны.
А с якорем в виде S что делать? Игры пилятся всегда изначально под самое слабое железо со всеми вытекающими в виде топтания на месте из за мертвого железа!
Стандарт боярского гейминга для синглов: oled hdr 4к свыше 60 фпс на ультра с рейтрейсингом. Все остальное пк и сосноле холопство и унылое вообще компромисное существование.
Всего лишь 4k 60fps OLED HDR? А может 8k 120fps MicroLED Dolby Vision? Или все еще мало?
Это уже аристократия для избранных
Ну это действительно "боярство", так как этот стандарт - 5% от всех обычных геймеров
С чего ты взял что минилед лучше олед?