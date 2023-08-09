Lords of the Fallen - Умбрал, Пытка души, Увядание и многое другое в новом видео

В последнее время Lords of the Fallen от Hexworks получила несколько подробностей, будь то демонстрация различных локаций, в которые отправляются игроки, или битвы с боссами. Мы даже видели, как работает непрерывный кооператив. В новом видео от IGN было раскрыто больше подробностей об Умбрале и Умбральской лампе, последняя служит мощным инструментом в бою.
Умбрал — это Земля Мертвых, и игроки попадают туда, когда умирают в Аксиоме. Использование Теневой Лампы позволяет пересекать пути в царстве, иначе недоступном в Стране Живых. Это также дает второй шанс, поскольку побег из Умбрала после смерти позволяет воскреснуть, а не отступать от ближайшей точки сохранения.
Однако у Теневой Лампы есть и другие функции. Она может вытащить душу врага, чтобы повредить ее, что известно как Пытка души. Урон, наносимый душе, называется Увяданием, и если вы наносите обычную атаку врагу, как только его душа возвращается в тело, она переносится. Еще один крутой трюк — контролировать направление души, позволяя вам перемещать врагов и позволяя гравитации убивать.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Чёт визуал армора игра потеряла в ноль. В 1й части что ни сет, то прям легендарные доспехи из жопы дракона.
Походу, у игры будет не слабый такой размах. Возможно, не меньше чем у Элдена.
Почему я ловлю вайбы Демон соулса с ударов и боёвки? Им бы над освещением поработать, всё очень серое.
Видео в 4к, если кому нужно. Потому что у меня на мониторе с пг плеером дикая мыльная каша.