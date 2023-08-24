Lords of the Fallen ушла на золото и выйдет в срок

Разработчики из студии Hexworks в заметке в Steam сообщили, что Souls-подобный экшен Lords of the Fallen ушёл на золото. Это значит, что разработка игры завершена и она отправилась в печать. Далее создатели будут заниматься поиском оставшихся ошибок и багов, которые, вероятнее всего, будут исправлены в патче первого дня.
Hexworks также сообщили, что начиная со следующей недели они начнут публиковать дневники разработчиков и отвечать на вопросы игроков.
Приветствуем вас, Фонарщики. Мы приносим радостную весть: Lords of the Fallen официально ушла на золото. HEXWORKS с нетерпением ждет вашего путешествия по землям Морнстеда 13 октября. Чтобы отметить это знаменательное событие, на следующей неделе мы откроем журналы разработчиков HEXWORKS, где постараемся ответить на ваши животрепещущие вопросы о Lords of the Fallen.
Клон дарксоулс опять? Их же уже тысячи уже. Куда еще-то?
клонов нет, только реплики халтурные
Ни 1 нормального клона не было.
Кому как, мне The Surge и первая часть Lords Of The Fallen понравились. Да и Mortal Shell была почти неплохой.
вы поймите одну вещь - контора, которая выпускала до того только в лучшем случае средние поделки, не может взять и выкатить хит, так не бывает!
Hexworks раньше ничего не выпускала. CI Games специально создала студию, чтобы она закончила Lords of the Fallen.
Бывает и уже было неоднократно, вот посмотрим это тот же случай или нет.
капитан, я и имел ввиду CI Games
Если так рассуждать, то Mundfish должна была с треском провалиться ведь они ВООБЩЕ НИЧЕГО не делали сравнимого с Atomic Heart.