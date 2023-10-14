Lords of the Fallen встречена негативными отзывами в Steam

Lords of the Fallen вышла всего несколько часов назад и за это короткое время успела получить множество негативных отзывов от игроков в Steam. Новая игра от студии Hexworks в стиле темного фэнтези, подверглась широкой критике за плохую производительность (многие утверждают, что она плохо оптимизирована), баги, невозможность запустить игру, а в некоторых случаях и вовсе за то, что игра просто самопроизвольно вылетает.
На момент написания данной новости в сервисе Steam у Lords of the Fallen в общей сложности 2858 пользовательских отзывов, при этом 1396 положительных из них были положительными, а 1462 - отрицательными.
Впрочем, столь холодный прием со стороны игроков не так уж и сильно отразился на онлайне игры. На текущий момент в Lords of the Fallen играет приблизительно 39 000 человек, что для одиночной игры вполне приемлемо.
Помимо технических проблем с ПК-версией игры, неполадки также возникли и на Xbox, поэтому разработчики заявили, что уже трудятся над патчем, который должен привести игру в соответствие с другими платформами.
Остается только догадываться, удастся ли разработчикам Lords of the Fallen устранить все технические проблемы игры.
Фонарь конечно полное уг, эти механики его тоже, да и сама игра высер.
а местные аборигены топили, что игра будет топчик)
Так ведь игру все хвалят. Плохие отзывы из-за оптимизации
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Тут обычно всё срут.
Местные бомжи вроде тебя в игры только по отзывам играют просто
Глянул на стриме.. нуууу.. как то сыровато+душная игра, сразу видно что мозги будут делать на локациях заставляя пользоваться механикой фонаря и "якобы" другого мира.
Пощупал её: управление полная хрень. Прям полностью скопировано из Дарк Соулса с его нетипичными кнопками. Ладно японцы, они вообще на клавиатуре не играют. Но игру делали поляки, какого чёрта надо было копировать шизу азиатов с их нелюбовью к клавиатуре? Вдобавок винду пришлось обновить, игра не запускается, если операционная система не обновлена. Плюс нельзя перематывать ролики и сменить язык в настройках.
это делается, чтоб поклонники соулсов чувствовали себя как дома.
клиентоориентированность, типа.
Я чёт пересмотрел наличие украинского языка в игре. По сути с него можно проще всего перевести и сделать нормальный русик.
Так-тоооо на нем и сделали(уже)...
Где?
На форуме ТУТ нажми ПИПКУ ФАЙЛЫ и уже залит руссик или ГУГЛ в помощь от Зоновцев.... словно вчера родился не знаешь как пользоваться браузером , информацию даже искать не можем уже блин -_-
ХАХА кусок дерьма!
Первая часть лучше намного , эта не удалась
xdddd лучше, это вообще 2 разные игры
Первая вообще неиграбельный кусок кода
Открытого мира нет, дурацкий фонарь и механики его, несуразное управление и так далее, провал.
вообще не в защиту этим русофобам, но чё, теперь игры без открытого мира это проходняк стал?
Обычный онлайн игр из гейм пасса, только её в гейм пассе то нетути.
А что по производительности? Или вёдра стимовской армии, привыкшей сидеть на бюджетном "овне столкнулась с UE5, вот вам самый souls like, страдайте, вы же любите.
Ну нытики по традиции ноют, по факту идет норм на 4000 серии, с генерацией можно в 4к на максималках в 100 кадров
Хех. Кстати вот уе5, да, пока многие разрабы не особо освоили. Но вот на уе4 был сделан неплохой Mortal shell с норм графоном и оптимизирован вполне, на гтх 960 летало.
В плане производительности норм. На 16 ГБ ОЗУ работает.
да нишета опять порвалась
Отзывы в стим давно превратились в жалобную книгу и поток постиронии. Если все ок, то геймер проходит проект, получает удовольствие и при желании потом благодарит хорошим комментарием. Если какая-то техническая проблема, то первым делом спешит жаловаться именно в отзывы, не дожидаясь ответа в соответствующей теме.
Подобный фидбэк конечно тоже нужен, потому как разработчики все чаще кладут болт на релизную версию. Но просто интересно, сколько из этих бедолаг предзаказали игру?! Намедни была информация, дескать, студия довольна кол-вом таковых и они превзошли ожидания. Неужели ничему жизнь не учит, откуда сильное желание заблаговременно расстаться с лишними деньгами и получить за это сырой продукт, чтоб потом бежать, сверкая пятками, и писать гневные тирады.
Если разрабы скажут что продажи фиговые то её вообще никто не купит тогда, в маркетинге главное пробудить стадный инстинкт, другие покупают значит и тебе надо)))
Так в данном случае лукавить нет смысла и я склонен им верить. В ноябре планируется финансовый отчёт CI Games, шило в мешке не утаишь. В игре весь день 40К+ игроков, лучший старт для компании даже с такими проблемам. А ведь это мультиплатформа.
Т.е. в твоём маня мирочке отзывы существуют только для того, чтобы там оставлять положительное мнение о игре? А вот техническое состояние игры никак не может испортить положительное мнение о игре, да? Соболезную тебе.
Пришел, подтвердил слова про жалобную книгу, а спросить то что хотел? Или ты тот самый горемыка, наступающий раз за разом на одни и те же грабли, а после ищущий таких же страдальцев в комментариях. Соболезновать в данном случае нужно не мне, а покупающим подобный продукт то ли заранее, то ли на старте. Перефразируя классика, все вы приобретающие счастливы по-своему, и несчастливы одинаково из-за технических проблем.
Кто бы мог подумать. При этом издатель кассу уже собрал и ему по большому счету от этих отзывов ни тепло, ни холодно. Тем более что жалующихся на порядок меньше тех, кто купил, примерно также происходит в любом гастрономе. Ну, так совет тут простой, если не хочешь ждать спокойно заплатки, фиксы и прочее, чтоб не плакать в следующий раз как подлецы разработчики опять недоработали, достаточно не делать предзаказы или раз при виде оных теряешь волю, то в стим есть кнопка возврата средств. Только там никто не увидит твои стоны и жалобы.