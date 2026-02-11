"Мрачный жнец и никаких пауз": авторы Lords of the Fallen 2 показали косу, прыжковые атаки и новый темп боевки

Любители жанра souls-like привыкли к боли и превозмоганию, но даже им важно, чтобы герой ощущался послушным инструментом возмездия, а не чем-то вроде «коровы на льду». Студия Hexworks выпустила первый в этом году дневник разработки Lifting the Veil, полностью посвященный эволюции боевой системы сиквела. Судя по кадрам, команда всерьез намерена исправить главные недостатки оригинала и значительно ускорить темп игры, который в первой части многим не понравился.

Геймдиректор Джеймс Лоу описал философию боевки тремя словами: «Смелее, Храбрее, Кровавее». Главной целью было убрать ощущение «плавучести» персонажа, на которую жаловались игроки в первой части. Теперь герой чувствуется более приземленным и тяжелым, но при этом сами сражения стали значительно быстрее.

Игроков будут поощрять за агрессию и сокращение дистанции с врагами. В арсенале появятся полноценные атаки в прыжке, которые были заложены в архитектуру игры с первого дня (в оригинале прыжок добавляли уже по ходу разработки).

Ключевой новинкой стала демонстрация совершенно нового класса оружия — Косы. Разработчики описывают этот стиль игры как идеальный инструмент для контроля толпы. Широкие размашистые удары позволят почувствовать себя настоящим Мрачным Жнецом, выкашивающим группы противников, при этом сохраняя возможность наносить точечный урон по одиночным целям.

Также были улучшены механики для гибридных билдов. Фонарь получил выделенную кнопку, а переключение между ближним боем и магией стало практически бесшовным. Анимации парного оружия теперь выглядят как сложный танец, а не простое зеркальное отражение ударов.

Стоит отметить, что весь этот обновленный арсенал пригодится для исследования совершенно иных земель. Ранее мы писали, что сеттинг претерпел глобальные изменения: события Lords of the Fallen 2 развернутся спустя 1000 лет после оригинала.

Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.