"Мы читаем комментарии": разработчики Lords of the Fallen 2 рассказали, как учли критику для Умбрала 2.0

Хотя механика двойного мира была одной из выдающихся особенностей Lords of the Fallen 2023 года, многие посчитали, что механика мира Умбрал оставляет желать лучшего, добавляя больше сложностей, чем захватывающих функций. В последнем эпизоде ​​серии видеороликов разработчиков «Lifting the Veil» ведущий системный дизайнер Дэн Риан, гейм-директор Джеймс Лоу и продюсер Алекс Харкин рассказали, что Царство Умбрал в Lords of the Fallen 2 превратилось в своего рода Умбраль 2.0, став «больше, смелее и кровавее», и учли критику, основанную на отзывах игроков.

«Мы читали комментарии. Мы видели, что люди думали об Умбрале в Lords of the Fallen 23, и они были им недовольны», — признала команда, отметив, что оригинальная версия иногда «могла казаться рутиной». Основное внимание в сиквеле уделяется «восстановлению отношений игроков с Умбралом», отказу от системы, где игроки чувствовали себя вынужденными либо как можно быстрее пройти его, либо оставаться в нём для фарма.



Одно из самых значительных изменений, внесённых в мир Умбрала в Lords of the Fallen II, — это механика ограничения по времени. Команда признает, что это делало исследование мира не очень увлекательным, поэтому они решили использовать систему, основанную на взаимодействии игрока, которая превращает мир в «живое, дышащее место», ощущающееся как «открытая рана». Вместо тикающих часов мир теперь реагирует на присутствие игрока:

Если бы вы засунули палец в открытую рану, вы бы это почувствовали. И сейчас игрок немного продвигает эту рану дальше и дальше, и Умбралу это не нравится.

Улучшенный мир Умбраа в Lords of the Fallen 2 также решает проблему «ограниченного визуального разнообразия» первой игры, вводя различные биомы и новые типы врагов, включая новых врагов-трансформеров. Эти враги могут превращаться из стандартных существ мира Аксиом в «ужасающие мерзости Умбрала». Эта механика была создана на основе идеи смещения мышления игрока от типичного Soulslike к опыту, более близкому к хоррору, где он должен постоянно быть начеку, ожидая неожиданностей.

Разработчики Lords of the Fallen 2 также намекнули на то, как изменится перемещение между Аксиомом и Умбралом по сравнению с предыдущей игрой, поскольку игроки будут «врываться в Умбрал и вырываться из него». Завеса, разделяющая два мира, на этот раз гораздо тоньше, и Умбрал будет ощущаться как сила, проникающая в Аксиом, настолько сильная, что разработчики хотели создать впечатление, будто поверхность «может просто отрастить зубы и сломаться».