На мероприятии Opening Night Live был показан мрачный сюжетный трейлер Lords of the Fallen ©

В этом году состоится выпуск переосмысления оригинальной RPG игры Lords of the Fallen 2014 года, которое представит мрачный фэнтези мир с угрожающими всему человечеству богами. Авторы игры из студии Hexworks на Gamescom 2023 представили специальный трейлер, раскрывающий сюжетные детали масштабных событий в новой Lords of the Fallen.

В Lords of the Fallen игроки возьмут на себя тяжёлую ношу Темного крестоносца, способного перемещаться между миром живых и миром мертвых. Судьба главного героя приведет вас к эпическим схваткам с порождениями демонов и богов, чтобы остановить воскрешение жестокого демонического бога Адыра. Выберете ли вы путь света или станете на путь тьмы, зависит только от ваших решений.

Погрузиться в жестокий мир Lords of the Fallen можно будет уже этой осенью. Релиз проекта состоится 13 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.