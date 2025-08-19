ЧАТ ИГРЫ
Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 56 оценок

На Opening Night Live показали кинематографичный трейлер Lords of the Fallen 2

Gutsz Gutsz

Церемония открытия Gamescom 2025: Opening Night Live, как и ожидалось, порадовала полноценным анонсом продолжения мрачной и беспощадной Lords of the Fallen. Студия Hexworks и издательство CI Games показали мрачный и невероятно жестокий кинематографичный трейлер Lords of the Fallen 2. Игроков ждет еще больше брутальности и экшена.

Ролик продемонстрировал мрачную, кровавую атмосферу сиквела. В нем показали рыцаря с огромным мечом, который буквально разрывает врагов на части, и его эффектную битву с ангелоподобным существом, разрушающим замок. Разработчики обещают, что вторая часть будет «кровавее, быстрее и брутальнее, чем когда-либо».

Стали известны и первые детали сюжета. Действие игры развернется спустя 100 лет после событий первой части в разрушенном королевстве. Интригующий слоган «Один мир. Два измерения. Никакой пощады» намекает на возвращение и развитие уникальной механики двух миров, которая была визитной карточкой оригинала.

Показанный трейлер идеально соответствует ранее озвученным планам разработчиков. Напомним, что в недавнем подкасте команда уже раскрыла первые подробности сиквела, пообещав не только больше жестокости, но и свежий взгляд на устоявшиеся Soulslike-механики.

Разработчики Lords of the Fallen раскрыли новые подробности сиквела: больше жестокости и свежий взгляд на механики

Первую демонстрацию игрового процесса Lords of the Fallen 2 пообещали показать позже в этом году. Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

borsic

Если расчленёнку добавят вообще сок будет.