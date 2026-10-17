Над Lords of the Fallen 2 работают почти 150 человек - CI Games готовится раскрыть новые подробности

Глава CI Games Марек Тыминьский рассказал о прогрессе разработки Lords of the Fallen 2. По его словам, над игрой трудятся почти 150 человек, а все отделы студии сосредоточены на отзывах сообщества и повышении качества проекта.

К разработке также подключена команда Launch Creative Team, которая теперь полноценно участвует в производственном процессе. Тыминьский подчеркнул, что коллектив работает согласованно и уделяет внимание именно тем аспектам игры, которые действительно важны для аудитории.

Руководитель CI Games назвал происходящее результатом работы над той версией студии, которую он давно стремился построить. По его словам, сейчас в команде происходит нечто особенное.

В ближайшее время разработчики начнут активнее делиться подробностями о Lords of the Fallen 2, в том числе покажут множество ранее не раскрытых деталей. Каких именно аспектов игры коснутся новые материалы, Тыминьский пока не уточнил.