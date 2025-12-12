"Никакой пощады": авторы Lords of the Fallen 2 показали брутальный геймплей

На The Game Awards 2025 градус мрака резко подскочил. Пока одни студии показывают красочные мультяшные миры, Hexworks и CI Games решили напомнить, что такое настоящая боль и превозмогание. Разработчики не только продемонстрировали насыщенный экшеном трейлер сиквела, но и подготовили сюрприз для тех, кто прямо сейчас исследует Морнстед.

Свежий ролик Lords of the Fallen 2 сосредоточен непосредственно на игровом процессе. Видео подтверждает, что ключевая фишка серии — путешествие между двумя параллельными измерениями (миром живых Аксиом и миром мертвых Умбрал) — останется на месте и станет еще более важной частью геймплея. Под мрачный закадровый голос, рассуждающий о «пути к спасению» и цене, которую придется заплатить, протагонист уничтожает гротескных чудовищ.

Слоган трейлера «Один мир. Два измерения. Никакой пощады» намекает, что сиквел не намерен снижать планку сложности. Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год.

Однако самой неожиданной новостью стал анонс для уже вышедшей игры. Авторы объявили, что версия 2.5 для оригинальной Lords of the Fallen выходит сегодня. Главным нововведением апдейта стал «Режим Ветерана» (Veteran Mode), который призван бросить вызов даже самым опытным игрокам в жанре souls-like.