Новые сведения об игровом процессе Lords Of The Fallen: о стартовой локации, создании персонажа и многом другом ©

Разработчики Hexworks раскрыли новые подробности игрового процесса Lords of the Fallen: создание персонажа, руководство по игре и многое другое. В блоге PlayStation исполнительный продюсер Hexworks Сол Гаскон подробно рассказал о ваших первых шагах в Морнстеде и о том, что вы найдете, исследуя мир Lords of the Fallen.

Когда вы запустите игру, вас встретит создатель персонажа, которого Гаскон описывает как «обширный». Вы можете создавать меньших, более проворных персонажей или более громоздких, а также что-то среднее между ними.

После того, как вы создали своего персонажа, вы отправитесь в Оскверненную гробницу, пугающе звучащую область, которая служит учебной зоной Lords of the Fallen. Здесь вы изучите основы боя и исследования. Оттуда вы можете свободно исследовать среду «полуоткрытого мира» Морнстеда, расправляясь со всем, что встретится вам на пути.

Согласно Гаскону и Hexworks, каждая область в Lords of the Fallen будет «сложно связана как минимум с двумя другими», что делает исследование похожим на оригинальные Dark Souls. Локации включают вершины утесов Пути Пилигрима, огненный город Калрат и темные коридоры царства Умбрал, куда вы попадете, если умрете или воспользуетесь Умбральской лампой.

Иногда вы сможете добиться прогресса только в Умбрале, а также сможете найти сокровища, уникальные для этого царства, хотя, если вы останетесь там слишком долго, вы будете склонны к «испорченному разуму вторжением злобных сил».

Гаскон также подробно рассказывает о битвах Lords of the Fallen. Вы можете назначить до четырех магических или дальнобойных умений кнопкам контроллера, что позволит вам быстро получить доступ к этим способностям в бою и избавит вас от необходимости постоянно переключать способности в меню.

Кроме того, во всю Lords of the Fallen можно играть в «непрерывном совместном онлайн-режиме», поэтому убедитесь, что у вас есть друг, который поможет вам справиться с опасностями Морнстеда.

Lords of the Fallen выходит 13 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.