Новый 14-минутный геймплейный ролик Lords of the Fallen демонстрирует исследования, бои и босса

Американский сайт GameSpot опубликовал новый 14-минутный ролик, посвященный Lords of the Fallen, которая выйдет 13 октября 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. В ролике демонстрируется одна из локаций.
В течение первых двенадцати минут нам показывают исследование местности, густо усеянной врагами. Герой использует различные виды оружия, такие как лук и стрелы, сабля со щитом, а также магию. Недавно был представлен видеоролик, демонстрирующий три школы магии, которые игроки встретим в этом приключении.
Самой интересной частью, пожалуй, является бой с боссом. Бой происходит на мосту, а противником выступает крупный воин, вооруженный топором и щитом. У этого гуманоидного существа есть рога и хвост, а также шипы на плечах. Его основные способности связаны с огнем, одной из стихий Lords of the Fallen, которая - от удара к удару - распространяется и на нашего героя.
К сожалению, мы не видим завершения битвы, но видим, что игрок терпит поражение, но воскресает: это одна из особенностей Lords of the Fallen. Мир игры разделен на два царства - света и тени, и, потеряв жизнь в бою с боссом, можно возродиться в другом царстве и продолжить бой. Очевидно, что дальнейший нокаут приводит к классическому "Вы умерли" с повторным появлением на ближайшей контрольной точке.
Собака на месте бежит )
Кому как, но для меня игруха топчик. Очень жду.
Они не научили врагов (Боссы не исключение) уворачиваться от стрел, что мешает держаться на расстоянии и всех валить из лука? Ну это просто epic fail. И зачем такое количество бомжей? Убивать эти беспомощные толпы совсем неинтересно. Лагов полно. На золото игра ушла, ну-ну.