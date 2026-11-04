Новый дневник разработчиков Lords of the Fallen II посвящён обновлённой боевой системе

CI Games выпустила новый эпизод дневников разработки Lifting the Veil, посвящённый масштабным изменениям боевой системы Lords of the Fallen II. Разработчики учли отзывы игроков первой части и заметно расширили возможности сражений, сделав упор на разнообразие оружия, гибридные билды и свободу тактических решений.

Количество уникальных наборов приёмов для оружия увеличилось с 15 до почти 30. Кроме того, появились новые контратаки, фирменные удары боссов и возможность переключаться между двумя комплектами оружия прямо посреди комбо. Например, игрок сможет начать серию атак парными кинжалами, а завершить её ударом косы.

Среди других нововведений:

Быстрые способности: теперь можно назначить две способности Quickfire на каждый комплект оружия. Они позволяют использовать магию, метательные снаряды и усиления прямо во время боя.

Отдельные стойки для магии и дальнего боя: обе получили такую же мобильность, как и стандартная боевая стойка.

Расширенная магия: одновременно можно подготовить до четырёх заклинаний на одном катализаторе и ещё четыре на втором. Всего предусмотрено семь школ магии, а мана теперь восстанавливается с помощью Sanguinarix без расходников.

Полноценные билды дальнего боя: базовые боеприпасы стали бесконечными, а более мощные снаряды можно пополнять в определённых точках игрового мира.

Дополнительные улучшения: разработчики позволят возвращать вложенные в оружие улучшения за небольшую плату, поощряя эксперименты даже на поздних этапах игры.

В создании и доработке боевой системы также участвуют представители сообщества Soulslike, отобранные в рамках команды Launch Creative Team. Они ежедневно взаимодействуют с разработчиками и помогают совершенствовать различные аспекты игры.

Релиз Lords of the Fallen II запланирован на первый квартал 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.