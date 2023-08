Новый геймплей Lords of the Fallen знакомит игроков с мощной системой магии ©

Lords of the Fallen от студии Hexworks предлагает игрокам мрачный ролевой экшен со множеством дополнительных механик. В ассортименте игрока окажется не только огромное холодное оружие, позволяющее быстро расправляться с монстрами, но и другие возможности. Во время сражения также можно будет полагаться на магию, способную оказывать ощутимый эффект даже на боссов Lords of the Fallen.

В сети появился новый геймплей Lords of the Fallen, где журналисты из IGN в подробностях рассказали о системе магии. Игроки смогут изучать заклинания из трех разных школ магии: Rhogar, Radiant и Umbral, каждая из которых посвящена определенному божеству и включает уникальные эффекты.

Для использования любой магии в Lords of the Fallen нужно будет использовать специальный катализатор, который можно будет использовать как дополнительное или основное оружие. Чтобы повышать ее эффективность, нужно будет прокачивать определенные атрибуты главного героя, которые также скажутся на общем билде.

Школа Rhogar представляет собой набор заклинаний пиромантии, где магия сосредоточена вокруг силы огня. Radiant по своему принципу напоминает чудеса из Dark Souls, позволяя игрокам метать молниями и получать различные усиления. Магия Umbral берет силу из потустороннего мира, поэтому заклинания этой школы обладают мощным уроном с действием по площади.

Релиз Lords of the Fallen состоится 13 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ранее разработчики познакомили игроков с сюжетом игры.