Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
8 219 оценок

Новый ролик Lords of the Fallen раскрывает три ужасающих битвы с боссами

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monk70
Новости

Lords of the Fallen, одна из самых захватывающих новинок Soulslike, получила новый трейлер геймплея на летней выставке Future Games Show Summer Showcase 2023.

Трейлер, в котором рассказывается о боях, сеттинге и зеркальных мирах духовного преемника одноименной игры 2014 года, объясняет, как Lords of the Fallen действует как полная перезагрузка серии. Действие происходит через 1000 лет после событий этой игры, и ее наиболее значительным отличием от оригинала является наличие второго царства, скрытого внутри первого, доступного только благодаря силе таинственной Теневой Лампы.

Мир живых и мир мертвых неразрывно связаны друг с другом, с уникальными путями или врагами, присутствующими в одном царстве, но не обязательно в другом. Однако это не все плохие новости — преданные исследователи могут найти сокровище, если они смогут найти идеальное место, чтобы посветить этой лампе. Теневая лампа дает много других способностей, но будьте осторожны, насколько свободно вы ею пользуетесь — чем дольше вы остаетесь в мире мертвых, тем более смертоносным он становится.

Конечно, это опыт Soulslike, оба мира заполнены высокими боссами, и вам придется использовать все боевые навыки, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы пробиться до финала Lords of the Fallen. От чудовищных демонических существ до грозных рыцарей, движимых своей извращенной набожностью, вас ждут действительно ужасающие на вид боссы.

Lords of the Fallen выходит в пятницу, 13 октября, на PS5, Xbox Series X и ПК в Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
maximus388

Красивое, жаль, что только показывают.

0
Дмитрий Терзи

Зато Remnant 2, Пиноккио, Роботы от Миядзаки, Atlas Fallen - всё на русском и в Steam

0
Михаил Исламов

Поляки решили взять реванш, хотя мне первая часть тоже понравилась в свое время, а эта уж точно зайдет, выглядит занимательно.

0
Artery Kaulitz

Мне кажется, русификатор для данной игры будет сделать очень просто, а части населения он и не понадобится ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
Hevin

Ждём релиз, а там и взлом недалеко. Спасибо ребятам за регионлок.

0
AT_Sagor

Эту рыбу только показывают... красивая.

-1