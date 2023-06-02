Новый трейлер Lords of the Fallen покажут на Future Games Show ©

Окунув нас в атмосферу Lords of the Fallen с первым геймплейным трейлером, студии Hexworks готовятся вновь открыть новое окно во вселенную, похожую на Souls, своего следующего ролевого экшена новым роликом.

Команда, сформированная дочерними компаниями CI Games в Барселоне и Бухаресте, предвещает пока нового видеоролика, объясняя в социальных сетях, что «мы в Hexworks скоро выпустим на волю тьму Lords of the Fallen во время следующего Future Games Show».

Таким образом, в рамках Future Games Show Summer Showcase мы сможем снова погрузиться в атмосферу Lords of the Fallen. Как уточнили сами разработчики из Hexworks, мировая премьера поможет нам «узнать больше о параллельных мирах Аксиомы и Умбрала, а также о колоссальных битвах с боссами, которые вы можете ожидать от этой ролевой игры в жанре темного фэнтези».

The Future Games Show Summer Showcase 2023 будет транслироваться в 20:00 МСК в субботу, 10 июня.