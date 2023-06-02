Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
8 216 оценок

Новый трейлер Lords of the Fallen покажут на Future Games Show

©
monk70
Новости

Окунув нас в атмосферу Lords of the Fallen с первым геймплейным трейлером, студии Hexworks готовятся вновь открыть новое окно во вселенную, похожую на Souls, своего следующего ролевого экшена новым роликом.

Команда, сформированная дочерними компаниями CI Games в Барселоне и Бухаресте, предвещает пока нового видеоролика, объясняя в социальных сетях, что «мы в Hexworks скоро выпустим на волю тьму Lords of the Fallen во время следующего Future Games Show».

Таким образом, в рамках Future Games Show Summer Showcase мы сможем снова погрузиться в атмосферу Lords of the Fallen. Как уточнили сами разработчики из Hexworks, мировая премьера поможет нам «узнать больше о параллельных мирах Аксиомы и Умбрала, а также о колоссальных битвах с боссами, которые вы можете ожидать от этой ролевой игры в жанре темного фэнтези».

The Future Games Show Summer Showcase 2023 будет транслироваться в 20:00 МСК в субботу, 10 июня.

Мероприятия
3
0
Последние посты по игре Lords of the Fallen (2023)
Официальные системные требования Lords of the Fallen
Официальные системные требования Lords of the Fallen
Lords Of The Fallen получит коллекционное издание с фигуркой темного крестоносца за 250 долларов
Lords Of The Fallen получит коллекционное издание с фигуркой темного крестоносца за 250 долларов
Атмосферный геймплейный трейлер мрачной Lords of the Fallen
Атмосферный геймплейный трейлер мрачной Lords of the Fallen
Комментарии: 0
Ваш комментарий