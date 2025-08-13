Официально: Lords of the Fallen 2 представят на Gamescom 2025

Как стало известно, ведущий Джефф Кили опубликовал в соцсетях загадочный кровавый постер с римской цифрой II. Его автор — музыкант и художник Максим Таккарди, создающий работы собственной кровью.
Вскоре стало ясно, что речь идёт о Lords of the Fallen 2: запись Кили репостнули с официального аккаунта франшизы, сопроводив подписью "Следующая глава начинается". Разработчики из CI Games ранее уже подтверждали, что работают над продолжением, и теперь готовы официально его представить.
Анонс состоится на церемонии открытия Gamescom 2025, которая начнётся 19 августа в 21:00 по московскому времени.
Первая часть, которая оригинальная теперь уже альтернативная вселенная? )
В приличном обществе о ней не принято вспоминать.
Она является приквелом к переизданию, гг из неё появлялся в Лордах 2023 года и потомок глав гада тоже был в новой игре.
Первая часть была отличной и простенькой ( тем более после Wuchang )