Официально: Lords of the Fallen 2 представят на Gamescom 2025

Как стало известно, ведущий Джефф Кили опубликовал в соцсетях загадочный кровавый постер с римской цифрой II. Его автор — музыкант и художник Максим Таккарди, создающий работы собственной кровью.

Вскоре стало ясно, что речь идёт о Lords of the Fallen 2: запись Кили репостнули с официального аккаунта франшизы, сопроводив подписью "Следующая глава начинается". Разработчики из CI Games ранее уже подтверждали, что работают над продолжением, и теперь готовы официально его представить.

Анонс состоится на церемонии открытия Gamescom 2025, которая начнётся 19 августа в 21:00 по московскому времени.