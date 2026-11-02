Официально подтверждён выпуск физической версии Lords of the Fallen 2

Поклонники физических копий видеоигр могут рассчитывать на выход Lords of the Fallen 2 на дисках. Марек Тымински подтвердил существование физической версии игры в своем сообщении в социальной сети X.

Дискуссия началась с того, что один из пользователей поинтересовался, будет ли у Lords of the Fallen II физическое издание. В ответ Тымински написал вполне недвусмысленно:

Физическая версия подтверждена. Платите полную стоимость, становитесь полноправным владельцем и освобождайте место на своей полке.

Этот лаконичный ответ успокоил тех, кто предпочитает физические носители. Несмотря на тенденцию к увеличению числа игр, выходящих исключительно в цифровом формате, Lords of the Fallen 2 действительно получит физическое издание. Такие версии по-прежнему очень важны для части игрового сообщества — особенно для тех, кто любит коллекционировать диски или предпочитает хранить свою игровую библиотеку на физических носителях.

Впрочем, пока нет никаких подробностей о предстоящем релизе. Остаётся неясным, для каких именно платформ выйдет физическая версия, когда она появится в продаже и планируются ли специальные или коллекционные издания. Поэтому нам остаётся ждать дополнительной информации от разработчиков, чтобы узнать окончательную цену и дату начала приёма предварительных заказов.