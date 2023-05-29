Официальные системные требования Lords of the Fallen ©

Компания CI Games опубликовала официальные системные требования для ПК-версии своей предстоящей соулс-лайк игре Lords of the Fallen, на движке Unreal Engine 5.



Для игры в режиме 720p с низкими настройками CI Games предлагает использовать Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GTX-1060 или AMD Radeon RX 590. Удивительно, но игра будет поддерживать как DX11, так и DX12.



Для игры на высоких настройках 1080p CI Games рекомендует NVIDIA RTX-2080 или AMD Radeon RX 6700. Судя по всему, игра не будет так требовательна к VRAM, как недавние игры для ПК, поскольку рекомендует 8 ГБ VRAM для 1080p/высоких настроек.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

ОС: Windows 10 64bit

Процессор: intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: 6 ГБ VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590

DirectX: версия 11

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Место: 45 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: Настройки низкого качества 720p | SSD (предпочтительно) | HDD (поддерживается)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ:

ОС: Windows 10 64bit

Процессор: intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: 8 ГБ VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700

DirectX: версия 12

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Место: 45 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: Настройки высокого качества 1080p | Требуется SSD-накопитель

Насколько известно, в Lords of the Fallen будут использоваться высококачественные текстуры. Кроме того, игра будет использовать преимущества Chaos Physics и Lumen.