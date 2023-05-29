Официальные системные требования Lords of the Fallen

Компания CI Games опубликовала официальные системные требования для ПК-версии своей предстоящей соулс-лайк игре Lords of the Fallen, на движке Unreal Engine 5.
Для игры в режиме 720p с низкими настройками CI Games предлагает использовать Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GTX-1060 или AMD Radeon RX 590. Удивительно, но игра будет поддерживать как DX11, так и DX12.
Для игры на высоких настройках 1080p CI Games рекомендует NVIDIA RTX-2080 или AMD Radeon RX 6700. Судя по всему, игра не будет так требовательна к VRAM, как недавние игры для ПК, поскольку рекомендует 8 ГБ VRAM для 1080p/высоких настроек.
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- ОС: Windows 10 64bit
- Процессор: intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: 6 ГБ VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590
- DirectX: версия 11
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место: 45 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: Настройки низкого качества 720p | SSD (предпочтительно) | HDD (поддерживается)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ:
- ОС: Windows 10 64bit
- Процессор: intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: 8 ГБ VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700
- DirectX: версия 12
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Место: 45 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: Настройки высокого качества 1080p | Требуется SSD-накопитель
Насколько известно, в Lords of the Fallen будут использоваться высококачественные текстуры. Кроме того, игра будет использовать преимущества Chaos Physics и Lumen.
Тут забыли регион добавить в требованиях.
И русского нет
самый важный пункт
Ну, если высокие, реально высокие, то вполне демократично. Не предел мечтаний, но реальный некст ген по идее примерно такие требования и должен иметь. Другое дело, что узнаем мы будет ли это реальный некст ген или фиговая оптимизация с нежеланием оптимизировать под предыдущее поколение консолей, только на релизе.
Лично мне геймплейный трейлер не показался мега графонистым, но сужу в основном по моделькам. Все мощности железа могут быть пущены на современные эффекты и большие детальные локации.
Но лучше запускайте на 4080, знаем мы, как игры сейчас "любят" оптимизировать
в итоге gtx 1080 вытащит ее на высоких в фуллхд (я думаю что именно в этой игре разрабы были завышены требования для подстраховки)
На кой черт мне в однопользовательской игре подключение к интернету? Это ММО?
Ща опять плачь начнется. 1060 не тянет 1080р
лол, на оптимизацию для AMD забили большой болт
1060 для вас много..пипец жизнь...