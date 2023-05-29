Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
8 211 оценок

Официальные системные требования Lords of the Fallen

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Procy_on
Новости

Компания CI Games опубликовала официальные системные требования для ПК-версии своей предстоящей соулс-лайк игре Lords of the Fallen, на движке Unreal Engine 5.

Для игры в режиме 720p с низкими настройками CI Games предлагает использовать Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GTX-1060 или AMD Radeon RX 590. Удивительно, но игра будет поддерживать как DX11, так и DX12.

Для игры на высоких настройках 1080p CI Games рекомендует NVIDIA RTX-2080 или AMD Radeon RX 6700. Судя по всему, игра не будет так требовательна к VRAM, как недавние игры для ПК, поскольку рекомендует 8 ГБ VRAM для 1080p/высоких настроек.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

  • ОС: Windows 10 64bit
  • Процессор: intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: 6 ГБ VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590
  • DirectX: версия 11
  • Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
  • Место: 45 ГБ свободного места
  • Дополнительные примечания: Настройки низкого качества 720p | SSD (предпочтительно) | HDD (поддерживается)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ:

  • ОС: Windows 10 64bit
  • Процессор: intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: 8 ГБ VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700
  • DirectX: версия 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
  • Место: 45 ГБ свободного места
  • Дополнительные примечания: Настройки высокого качества 1080p | Требуется SSD-накопитель

Насколько известно, в Lords of the Fallen будут использоваться высококачественные текстуры. Кроме того, игра будет использовать преимущества Chaos Physics и Lumen.

ПК
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
AT_Sagor

Тут забыли регион добавить в требованиях.

5
Abarmot90

И русского нет

0
Rolento

самый важный пункт

-1
Dry2Ice

Ну, если высокие, реально высокие, то вполне демократично. Не предел мечтаний, но реальный некст ген по идее примерно такие требования и должен иметь. Другое дело, что узнаем мы будет ли это реальный некст ген или фиговая оптимизация с нежеланием оптимизировать под предыдущее поколение консолей, только на релизе.

Лично мне геймплейный трейлер не показался мега графонистым, но сужу в основном по моделькам. Все мощности железа могут быть пущены на современные эффекты и большие детальные локации.

2
Artery Kaulitz

Но лучше запускайте на 4080, знаем мы, как игры сейчас "любят" оптимизировать

0
fox nemets

в итоге gtx 1080 вытащит ее на высоких в фуллхд (я думаю что именно в этой игре разрабы были завышены требования для подстраховки)

0
Выxyxoль
Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

На кой черт мне в однопользовательской игре подключение к интернету? Это ММО?

0
caliskan

Ща опять плачь начнется. 1060 не тянет 1080р

-1
Dislaik

лол, на оптимизацию для AMD забили большой болт

-1
vladimirasss

1060 для вас много..пипец жизнь...

-2