Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 72 оценки

Официальные системные требования Lords of the Fallen 2

Gruz_ Gruz_

CI Games опубликовала официальные системные требования для PC-версии мрачной экшен-РПГ Lords of the Fallen 2. Для запуска игры ПК-геймерам как минимум потребуется процессор Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700.

По рекомендациям разработчиков, для оптимальной работы игры необходим Intel i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

О разрешении, настройках графики и частоте кадров, на которые ориентированы эти системные требования, к сожалению, ничего не известно. Для игры также потребуется Epic ID.

Издательство CI Games планирует выпустить Lords of the Fallen 2 в 2026 году эксклюзивно в Epic Games Store. В игре будет доступна русская локализация.

9
5
Комментарии: 5
jax baron

обожаю в рекам. 3080 - не 3060 не 3070 а вот прям вырви и дай 3080

9
Nick1906

"да ты чё, карте уже 5 лет, к тому же там 10 гб"

1
Tommy451

и это в 30 фпс в 1080p только с длсс в ультра производительности и с включенной генерацией, у UE5 иначе никак

7
SharpAelinor

Сами разрабы в неё походу будут только играть

4
Палыч Роков

Требования от балды. Ремейк первой части в 4к нативе только 5090 вывозит, на 4090 у меня просадки были ниже 60фпс. Урина 5 в своём репертуаре, прсредственная графика с конскими требованиями. И тут будет наверное ещё хуже