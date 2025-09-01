Официальные системные требования Lords of the Fallen 2

CI Games опубликовала официальные системные требования для PC-версии мрачной экшен-РПГ Lords of the Fallen 2. Для запуска игры ПК-геймерам как минимум потребуется процессор Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700.
По рекомендациям разработчиков, для оптимальной работы игры необходим Intel i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
О разрешении, настройках графики и частоте кадров, на которые ориентированы эти системные требования, к сожалению, ничего не известно. Для игры также потребуется Epic ID.
Издательство CI Games планирует выпустить Lords of the Fallen 2 в 2026 году эксклюзивно в Epic Games Store. В игре будет доступна русская локализация.
обожаю в рекам. 3080 - не 3060 не 3070 а вот прям вырви и дай 3080
"да ты чё, карте уже 5 лет, к тому же там 10 гб"
и это в 30 фпс в 1080p только с длсс в ультра производительности и с включенной генерацией, у UE5 иначе никак
Сами разрабы в неё походу будут только играть
Требования от балды. Ремейк первой части в 4к нативе только 5090 вывозит, на 4090 у меня просадки были ниже 60фпс. Урина 5 в своём репертуаре, прсредственная графика с конскими требованиями. И тут будет наверное ещё хуже