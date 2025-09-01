Официальные системные требования Lords of the Fallen 2

CI Games опубликовала официальные системные требования для PC-версии мрачной экшен-РПГ Lords of the Fallen 2. Для запуска игры ПК-геймерам как минимум потребуется процессор Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700.

По рекомендациям разработчиков, для оптимальной работы игры необходим Intel i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

О разрешении, настройках графики и частоте кадров, на которые ориентированы эти системные требования, к сожалению, ничего не известно. Для игры также потребуется Epic ID.

Издательство CI Games планирует выпустить Lords of the Fallen 2 в 2026 году эксклюзивно в Epic Games Store. В игре будет доступна русская локализация.