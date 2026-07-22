"От игроков для игроков" - CI Games привлекли опытных игроков к созданию Lords of the Fallen 2

Генеральный директор CI Games Марек Тыминьский рассказал о необычном подходе к разработке Lords of the Fallen 2. По его словам, команда решила сделать ставку на тесное сотрудничество с сообществом, привлекая опытных игроков к созданию проекта.

В состав так называемой Launch Creative Team вошли восемь ветеранов жанра soulslike, которые ежедневно работают бок о бок с ведущими разработчиками практически по всем направлениям. Как отметил Тыминьский, эти игроки не ограничиваются обычным тестированием или отзывами — они напрямую участвуют в принятии решений и помогают формировать игру в режиме реального времени.

При этом руководитель студии подчеркнул, что многие сотрудники CI Games сами являются поклонниками soulslike-игр, поэтому опыт приглашённых ветеранов органично дополняет процесс разработки.

Lords of the Fallen 2 создаётся игроками для игроков. Такой подход используют немногие студии, но я убеждён, что именно модель, ориентированная на игроков, способна подарить одни из лучших игр в ближайшие годы.

По словам главы CI Games, команда уверена, что благодаря такому формату сотрудничества Lords of the Fallen 2 сможет стать по-настоящему особенным проектом. Пока дата выхода игры не раскрывается.