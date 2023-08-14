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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.9 231 оценка

Первые 13 минут атмосферного ролевого экшена Lords of the Fallen

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butcher69
Новости

На страницах порталала IGN появился насыщенный ролик, демонстрирующий первые тринадцать минут геймплея Lords of the Fallen.

Ожидаемый на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, мир Lords of the Fallen открыто черпает вдохновение в жанре souls-like, не отказываясь, однако, от ее индивидуального переосмысления.

До выхода ролевого экшена игры на PC, PlayStation 5 и Xbox X|S остается еще несколько месяцев — дата назначена на 13 октября 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Чем больше вижу геймплпея тем больше мне эта игра не нравится

10
FiNTroLL

Соглы.А по трейлерам подавала такие большие надежды...

2
Ray Liotta

плюсую, анимации никакие, импакт от ударов никакой. когда он сделал выстрел из лука дальше смотреть желание отпало, какая то игрушечная игра, не серьёзная

0
saiditsme

Я правильно понимаю, что теперь когда из-за слабого освещения хер пойми чо на экране происходит это - атмосферность?

0