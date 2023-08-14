Первые 13 минут атмосферного ролевого экшена Lords of the Fallen

На страницах порталала IGN появился насыщенный ролик, демонстрирующий первые тринадцать минут геймплея Lords of the Fallen.
Ожидаемый на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, мир Lords of the Fallen открыто черпает вдохновение в жанре souls-like, не отказываясь, однако, от ее индивидуального переосмысления.
До выхода ролевого экшена игры на PC, PlayStation 5 и Xbox X|S остается еще несколько месяцев — дата назначена на 13 октября 2023 года.
Чем больше вижу геймплпея тем больше мне эта игра не нравится
Соглы.А по трейлерам подавала такие большие надежды...
плюсую, анимации никакие, импакт от ударов никакой. когда он сделал выстрел из лука дальше смотреть желание отпало, какая то игрушечная игра, не серьёзная
Я правильно понимаю, что теперь когда из-за слабого освещения хер пойми чо на экране происходит это - атмосферность?