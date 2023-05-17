Lords of the Fallen (2023) Осень 2023
8 205 оценок

Первый геймплей Lords of the Fallen покажут 18 мая

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monk70
Новости

Через несколько дней после утечки, предвосхищающей дату выхода Lords of the Fallen, разработчики долгожданного соуллайка объявили о том, что дебют длинного геймплейного ролика, который позволит вам больше узнать о механике игры, уже почти готов.

Трейлер расширенного игрового процесса Lords of the Fallen будет транслироваться на YouTube завтра, в четверг, 18 мая 2023 года, начиная с 16:00 по московскому времени. К сожалению, мы не знаем подробностей о показанной части игры или продолжительности ролика, но из названия ясно, что это не несколько минут видео. Единственная уверенность касается присутствия битвы с боссом во время, учитывая, что эта информация была включена в описание страницы, посвященной прямой трансляции.

Игра использует потенциал Unreal Engine 5 и ожидается к концу года только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Вот это интересно.. Жду!

1
The Great Troll

не.. вообще не интересно. Игра которая один-в-один копи-тырит Дарк Соулс и при этом не вносит ничего нового в жанр.

-1