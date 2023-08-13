По словам авторов, Lords of the Fallen не смогла бы работать без мощностей PS5 и Xbox Series X/S

Одной из самых больших и захватывающих особенностей Lords of the Fallen является возможность по прихоти переходить из земли живых (Аксиом) в землю мертвых (Умбрал). Вернуться так просто не получится — для этого нужны особые, священные места. Но когда вы находитесь в Аксиоме, вы носите с собой фонарь, который позволяет вам заглянуть в мир нежити, когда захотите, разорвав ткань между мирами и увидев, что отличается на другой стороне.
Учитывая, что по обе стороны границы между живыми и мертвыми есть уникальные пути, враги, персонажи, сокровища и боссы, вам захочется довольно часто использовать этот призрачный инструмент.
Но, конечно же, одновременный рендеринг двух миров и потоковая передача двух наборов данных об окружении — это немалый подвиг. И, если бы не уникальный набор функций, предоставляемых аппаратным обеспечением PS5 и Xbox Series X/S, этого, скорее всего, вообще не могло бы быть.
«Консоли нового поколения действительно были для нас благословением», — объясняет глава студии и исполнительный продюсер Hexworks Сол Гаскон. «Сочетание PS5, Xbox Series X/S и Unreal Engine 5 – это то, когда сошлись все звезды. Это оборудование и простота использования Unreal Engine 5 — без них мы бы не справились».
Гаскон объясняет, что именно на взаимодействие между мирами команда и хотела обратить внимание в этой игре, а темная часть Lords of the Fallen является краеугольным камнем, на котором зиждется любой другой элемент игры.
«В повествовательном и механическом плане это цельно. Стриминг в обоих мирах одновременно и возможность взаимодействовать с обоими – вот почему мы запускаем только на этих платформах. Потому что, если мы попытаемся запустить игру на старом оборудовании, это не сработает».
Сезар Виртосу, креативный директор Hexworks, добавляет:
«Мы можем поставить Lords of the Fallen в вашу посудомоечную машину, если хотите, но все зависит от того, насколько красиво вы хотите, чтобы игра выглядела. Все дело в погружении. В конце концов, технология (будь то аппаратное обеспечение или движок) должна обеспечивать погружение. Вы должны быть погружены, и не должно быть противоречий с технологией. Умирая, вы попадаете в Умбрал – все это должно быть в игре».
Lords of the Fallen выходит 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Мощность Xbox Series S. Пон.
Кстати, отмазку насчет возможностей и мощностей консолей весельчаки из GSC Game World просто обязаны взять на вооружение: "S.T.A.L.K.E.R. 2 настолько совершенен и проработан, что современные консоли просто не в состоянии продемонстрировать игрокам все то, что мы вложили в игру. Это в свою очередь отрицательно скажется на их игровом опыте. В связи с этим мы приняли сложное решение отложить выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2 до той поры, пока на рынке не появится PS7, которая сможет продемонстрировать всё то, что мы вложили в наше творение".
чтож так печёт-то)
Ну да, под пастген же оптимизировать надо ещё.
Как можно оптимизировать под десятилетнюю помойку с видеокартой уровня 750ti, ты с головой дружишь или сквозняк?
Если у людей руки с правильного места то всё можно!
Ведьмак 3, как то работает на Свитче с его то мобильными мощностями!
Где-то я это уже слышал
Джедаи на UE4.
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