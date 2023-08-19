По словам авторов, Lords of the Fallen привнесет нечто новое в жанр Souls-like

Lords of the Fallen привнесет нечто новое в поджанр Souls-like, сообщили IGN исполнительный продюсер игры Саул Гаскон и креативный директор Сезар Виртозу.
Как известно, Lords of the Fallen характеризуется беспрецедентной механикой переключения между двумя мирами и позволит игрокам динамически менять боевые позиции, не делая пауз, пока позволяет выносливость.
Разработчики также изменили способ ввода информации персонажем, устранив некоторые традиционные различия между атаками и привязав все к нажатию кнопок, которые можно быстро нажимать или удерживать для достижения различных результатов.
Саул Гаскон и Сезар Виртозу также рассказали о количестве оружия в Lords of the Fallen, которое будет включать в себя двенадцать различных видов оружия, каждое со своими особенностями, а также систему магии, которая придаст боям дополнительную глубину и зрелищность.
Ранее разработчики также рассказывали о продолжительности Lords of the Fallen, на прохождение которой, по их словам, потребуется более тридцати часов.
Да уже привнесли. Первая в жанре, которая сначала готовилась в том числе и на русском языке, а теперь нет, да и как и вообще её теперь нет для РФ.
Сильное заявление
Пусть привнесут больше анимаций критического урона, одна на всю игру как-то маловато.
Почему огромное количество часов для прохождения игры разработчики считают плюсом? (Здесь должен быть смайлик с офигевшим выражением лица и стоящими дыбом волосами)