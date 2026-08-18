По словам главы CI Games, в следующий понедельник Lords of the Fallen 2 достигнет нового этапа разработки

Глава CI Games Марек Тыминский сообщил, что разработка Lords of the Fallen 2 приближается к очередному внутреннему рубежу. По его словам, с сегодняшнего дня все отделы студии полностью интегрированы с командой, отвечающей за подготовку игры к запуску.

Тыминский отметил, что сотрудники студии теперь работают максимально сплочённо, а ключевые решения принимаются с учётом интересов игроков. Руководство также сформировало единое видение проекта и дальнейшего развития компании.

По словам главы CI Games, культура внутри студии изменилась: команда стала больше ориентироваться на конкретный результат и создание качественного игрового опыта.

Тыминский рассчитывает, что такой подход позволит Lords of the Fallen 2 успешно стартовать, а самой студии — обеспечить долгосрочное развитие.

Lords of the Fallen 2 разрабатывается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo

Switch 2. Релиз ожидается в 1-м квартале 2027 года.