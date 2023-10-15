По слухам, Lords Of The Fallen разрабатывалась в UE4, а неожиданный переход на UE5 привел к серьезному снижению качества

Последний ролевой экшен Lords of the Fallen от CI Games и Hexworks, как утверждается, разрабатывалась в UE4, а переход на UE5 привел к серьезному снижению качества.
По словам одного из предполагаемых разработчиков, который утверждает, что является одним из 400 с лишним сторонних разработчиков, работавших над Lords of the Fallen, игра изначально создавалась на движке Unreal Engine 4, а ее разработка началась в 2018 году со 100 сотрудниками. К 2019 году масштабы игры стали больше, и для работы над ней были наняты еще 300 разработчиков со всего мира, включая его самого.
Предполагаемый разработчик заявил, что CI Games и Hexworks увлеклись идеей, что проект будет конкурировать с играми FromSoftware в жанре souls, что заставило их перейти на движок Unreal Engine 5 в середине разработки в 2022 году. По его словам, это катастрофически повлияло на ход разработки, поскольку никто из тех, кто работал над игрой, не имел достаточного опыта и знаний для работы с новым движком. Пришлось многое сократить и ухудшить, включая более плавные боевые действия и графику, поскольку Unreal Engine 5 стал гораздо более требовательным.
В конечном итоге Lords of The Fallen пришлось сильно ухудшить, чтобы она могла работать в UE5. Но даже после этого, по их словам, финальный релиз остался в неоптимизированном состоянии. Он утверждает, что команда разработчиков попросила у руководства дополнительный год на оптимизацию, но оно не согласилось.
Кроме того, предполагаемый разработчик заявил, что для Lords of The Fallen запланированы два крупных расширения: одно из них посвящено царству снов под названием Morpheus, а другое расширяет общий мир за счет двух враждующих королевств. По его словам, последнее расширение пока находится на очень ранней стадии разработки и включает в себя в основном только условно-бесплатный контент. Они отметили, что в настоящее время команда разработчиков бросила все свои силы на исправление игры, и в число предстоящих исправлений входит несколько изменений качества жизни.
дадада все так и было была конфетка стала калфетка... ух этот мерзкий UE5 что с играми творит...
Ну и нафиг он нужен тогда
Потому что нужно ставить не на супер-графику, а на продуманность самой игры. Иначе это просто обложка без содержания
Должен быть баланс, одно без другого жить не будет!
Если в игре сделать шикарный геймплей без хорошей графики, это может работать. Если в игре сделать ультра реалистичную графику без геймплея, это работать не будет. Баланс хорошо, но всем на него к сожалению плевать.
Примеры когда это работает куча, весь инди сектор по сути делает только геймплей, графика - как получится.
Создатели Lies of P не перешли, ради галочки напротив УЕ5, и получилась хорошая игра. А эти решили конкурировать с японцами и проиграли.
опять из рандомного поста на 4чан делают новость
Ещё года 1,5 будут допиливать 5-ый Анрил.
Хотели конкурировать с формами поэтому решили перейти на 5й которым не могут пользоваться в итоге сделали не лучше а хуже как графику так и геймплей. Как сказал Тоби Магваер я в это не веру я не верю
да потому что этот движек это маркетинг а не прорыв технологий
Этот движок - это прорыв технологий, проблема лишь в том, что специалистов по нему пока не много, кроме спецов из самого Эпика, кто его и писал, со временем остальные наберутся опыта и будут выпускать конфетки, как это было во второй половине жизни UE 4, да и бомжей с ущербным железом со временем тоже будет становиться меньше.
Маркетинг - это твои засранные мозги, которым из каждого угла чудятся заговоры, и это к сожалению не исправить, в отличии от движка!
эти геймдевы всегда находят оправдания для своих провалов. Не смогли хорошую игру сделать в уе4 - полезли в сложный уе5, чтобы "тягаться с Миядзаки" как они говорят. Ну и чем тягаться получилось - хуже сделали чем должны были, вот и валят вину на движок. А сами не умеют как следует работать, вот и получается чушь какая-то. Я им не верю, уверен они с первого дня знали, что не справятся, просто хотели пораньше свалить с проекта и взять предоплату. А сейчас начинают байки всякие рассказывать, чтобы оправдаться. Да не поведусь я на эти сказки! Работайте лучше умейте, а не движки вините, смешно оправдываться как дети двоечники.
мне казалось ведаешь уе4 значит и знаешь большую часть уе5 и проекты несложные свободно конвертируется толька более жирное освещение заводишь и настраиваешь а уе4 освещение на костылях и работало очень медлена. может какие то детские болезни люмена были. нада было не торопится и пододжать а потом кранчить.
Так оно и есть. Перешли на UE5 и захотели прикрутить большего, а оказалось что ничего толком не работает и сдали заднюю, ибо игру изначально нужно делать под UE5, а не играться с переходами.
так там и переход между версиями движка мог поломать немного и новые крутые фичи постоянно добавлялись. мде даже пришлось какой то проект по частям конвертировать в рамках уе4 потому что вылетал при попытке загрузиться но там я сам был виноват что плохо тупо заделал. другой проект невозможно открыть потому что стало нужно мощный пека. но опять же там я сам виноват и в принципе мой стационарный пека должен открыть. ваще трассировка хорошо выпрямляла мне производительность с стабильных 10 фпс в окошке почти до 30 с тенями от облаков сразу в фулскрине 900р или 1080. уе5 на первый взгляд тот же уе4 а вт с уе3 на 4 очень сложна наверно перевести будет и много чего переделать например интерфейсы полностью.
Ты вообще из какой страны? Что за рандомный набор буков и слов?!
разрабатывали (тырели ds) чтоб хапнуть бабла а хапнули негатива , не фортануло
Это всё зависит, от прямых рук
ясно вот почему на 3060 не идет
А я хотел на 1650 рубиться но что то пошло не так, хотя dark souls 2 и 3 работали отменно.
у меня Райзен 5-3600 16 гигов и РТХ3060 идет 76фпс потом просадки идут до 43 фпс
Я не знаю какие просадки, у меня всё плавно. На ноуте играю - Ryzen 7 4800H, 16 gb, 1660 gtx ti, ssd 512.
Игра лёгкая и не навязчивая. Плюс Русификатор уже есть. Скоротать дождливый день то что надо.
у райзона 5 -3600 у меня
У меня странная хрень была, захожу в игру было 60фпс стабильно потом вечером захожу уже 50-45фпс, перезапустил игру и опять 60фпс стабильно)))