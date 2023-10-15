По слухам, Lords Of The Fallen разрабатывалась в UE4, а неожиданный переход на UE5 привел к серьезному снижению качества ©

Последний ролевой экшен Lords of the Fallen от CI Games и Hexworks, как утверждается, разрабатывалась в UE4, а переход на UE5 привел к серьезному снижению качества.

По словам одного из предполагаемых разработчиков, который утверждает, что является одним из 400 с лишним сторонних разработчиков, работавших над Lords of the Fallen, игра изначально создавалась на движке Unreal Engine 4, а ее разработка началась в 2018 году со 100 сотрудниками. К 2019 году масштабы игры стали больше, и для работы над ней были наняты еще 300 разработчиков со всего мира, включая его самого.

Предполагаемый разработчик заявил, что CI Games и Hexworks увлеклись идеей, что проект будет конкурировать с играми FromSoftware в жанре souls, что заставило их перейти на движок Unreal Engine 5 в середине разработки в 2022 году. По его словам, это катастрофически повлияло на ход разработки, поскольку никто из тех, кто работал над игрой, не имел достаточного опыта и знаний для работы с новым движком. Пришлось многое сократить и ухудшить, включая более плавные боевые действия и графику, поскольку Unreal Engine 5 стал гораздо более требовательным.

В конечном итоге Lords of The Fallen пришлось сильно ухудшить, чтобы она могла работать в UE5. Но даже после этого, по их словам, финальный релиз остался в неоптимизированном состоянии. Он утверждает, что команда разработчиков попросила у руководства дополнительный год на оптимизацию, но оно не согласилось.

Кроме того, предполагаемый разработчик заявил, что для Lords of The Fallen запланированы два крупных расширения: одно из них посвящено царству снов под названием Morpheus, а другое расширяет общий мир за счет двух враждующих королевств. По его словам, последнее расширение пока находится на очень ранней стадии разработки и включает в себя в основном только условно-бесплатный контент. Они отметили, что в настоящее время команда разработчиков бросила все свои силы на исправление игры, и в число предстоящих исправлений входит несколько изменений качества жизни.