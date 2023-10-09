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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 260 оценок

Почти 3 часа игрового процесса Lords of the Fallen

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Gruz_
Новости

В связи с приближением релиза Lords of the Fallen за последние дни несколько журналистов и создателей контента получили возможность протестировать игру (предварительный ранний доступ) и поделиться видеороликами с ее геймплеем.

По словам автора данного видео, в ролике представлено все, что доступно в превью раннего доступа, а именно: редактор персонажей, игровые локации, враги, боссы и многое другое.

Кроме того, по словам Rubhen925, не важно, где установлена игра - на ПК или на консоли, - после нескольких часов непрерывного прохождения возникают серьезные проблемы с FPS. Перезапуск игры как правило устраняет эти падения.

На консолях PlayStation 5 и Xbox Series в Lords of the Fallen будет поддерживаться разрешение 1080p при 60 FPS (режим производительности) либо 1440p при 30 FPS (режим качества). Никакого режима 4K в игре нет.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Floww

это ж не солслайк?

2
Комментарий удален
Protocol10

Откель на соснульках 4к в 2023 году? Если каловый старфилд с графоном фаллаута 2015 года не могут в 4к, то это и подавно.

2
caliskan

Чет какой то пастген в плане графики и особенно анимаций, от УЕ5 хотелось некстген соулса, но он видимо только в требовательности к железу будет

-2
Oscilograf
при 30 FPS

у убогих как всегда...

-4