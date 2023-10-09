Почти 3 часа игрового процесса Lords of the Fallen

В связи с приближением релиза Lords of the Fallen за последние дни несколько журналистов и создателей контента получили возможность протестировать игру (предварительный ранний доступ) и поделиться видеороликами с ее геймплеем.
По словам автора данного видео, в ролике представлено все, что доступно в превью раннего доступа, а именно: редактор персонажей, игровые локации, враги, боссы и многое другое.
Кроме того, по словам Rubhen925, не важно, где установлена игра - на ПК или на консоли, - после нескольких часов непрерывного прохождения возникают серьезные проблемы с FPS. Перезапуск игры как правило устраняет эти падения.
На консолях PlayStation 5 и Xbox Series в Lords of the Fallen будет поддерживаться разрешение 1080p при 60 FPS (режим производительности) либо 1440p при 30 FPS (режим качества). Никакого режима 4K в игре нет.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
это ж не солслайк?
Откель на соснульках 4к в 2023 году? Если каловый старфилд с графоном фаллаута 2015 года не могут в 4к, то это и подавно.
Чет какой то пастген в плане графики и особенно анимаций, от УЕ5 хотелось некстген соулса, но он видимо только в требовательности к железу будет
у убогих как всегда...