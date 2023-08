Подробная информация о классах, которые будут доступны в Lords of the Fallen ©

На днях IGN опубликовала новый геймплейный ролик Lords of the Fallen, в котором показана эпическая битва с двумя боссами - Танкредом, Мастером наказаний, и Рейнхольдом Бессмертным, братьями, связанными весьма своеобразными узами. Его можно посмотреть тут.

Теперь портал IGN поделился дополнительной информацией, касающейся стартовых классов, которые будут доступны в Lords of the Fallen. Всего в Lords of the Fallen будет десять классов, причем выглядят они достаточно разнообразно.

Стартовый класс влияет на стиль игры и определяет ваши стартовые показатели, оружие, которое вы будете использовать в первые часы игры, тип брони, магию и предметы, с которыми вы начнете игру. При этом не стоит забывать, при выборе начального класса "маг", в дальнейшем вы можете изменить его и стать воином.

Blackfeather Ranger

Стартовое снаряжение: топор, лук, стрелы из дуба, стрелы с ядом, легкий щит, средняя броня.

Стрелковый архетип, имеющий в своем распоряжении два типа стрел. Не будучи слабым в ближнем бою, Blackfeather предпочитает начинать бой с расстояния, прицеливаясь вручную и нанося выстрелы в голову для получения критического урона. Если рейнджер вступает в ближний бой, то, как только противник отойдет, он может выпустить специализированные стрелы для нанесения негативных эффектов или элементального урона, а затем вернуться и добить его своим топором.

Condemned

Стартовое снаряжение: Кулачное оружие "Сломанный ковш", метательные камни, легкая броня.

Это мазохистский класс для тех, кто любит боль. Condemned - это несчастный узник, которому пришлось испытать невыразимые муки. Хрупкие и слабые, они - не самый лучший выбор для начала. В качестве оружия ближнего боя они используют мусорные ведра из своих камер. Они могут бросать камни в своих врагов, но это не принесет им ничего, кроме раздражения.

Dark Crusader

Стартовое снаряжение: меч крестоносца, тяжелая броня крестоносца, катализатор розария

Могучий класс ближнего боя, владеющий способностями Radiant и длинным мечом, способным наносить как размашистые удары, так и смертоносные вертикальные атаки, Dark Crusader неукротим в ближнем бою. Пусть он и не очень эффективен на дальних дистанциях, но это компенсируется отличной физической защитой. Он способен атаковать врагов, орудуя двуручным мечом и совершая разрушительные вращения, и мало кто может выдержать его атаку, особенно в начале игры.

Exiled Stalker

Стартовое снаряжение: два кинжала, средняя сталкерская броня, метательные кинжалы, ядовитые соли

Exiled Stalker - это продвинутый класс, который соответствует образу хитрого и талантливого разбойника. Класс владеет двумя кинжалами. Его особенность заключается в том, что он может атаковать, нанося серию ударов, а затем в мгновение ока исчезать, чтобы спустя полсекунды вновь появиться. Также, подобно ассасину, он может использовать отравленное оружие. Не рекомендуется для новичков.

Hallowed Knight

Стартовое снаряжение: короткий меч, рыцарский щит, тяжелая броня, гранаты, расходник "Исцеление на время".

Класс, вооруженный мечом и щитом, очень универсальный, с высокой скоростью атаки, при этом обладающий отличной броней. Несмотря на то, что броня кажется тяжелой, класс носит среднюю броню, что позволяет ему проворно передвигаться и без проблем уклоняться. Он может накладывать заклинания с самого начала игры.

Mournstead Infantry

Стартовое снаряжение: копье, легкий щит, тяжелая броня, метательные копья, расходник ""Исцеление на время"".

Класс с длинным оружием и акцентом на защиту, может метать свое копье с большого расстояния, а также достаточно ловок в своих движениях. Начальный урон этого класса сравнительно невелик, однако его способности к дальнему бою с лихвой компенсируют эти недостатки. Использование двуручного копья позволяет наносить как мощные удары, так и несколько быстрых выпадов.

Orian Preacher

Начальное снаряжение: молот, световой щит, катализатор излучения, заклинание исцеляющего излучения, легкая броня, расходник "Малый манастоун".

Перед вами еще один продвинутый класс для опытных игроков. Хотя классу не хватает физической защиты, он компенсирует это своим тяжелым ударным молотом, ломающим волю и стойкость еретиков, а начальная исцеляющая магия обеспечивает непревзойденную стойкость.

Partisan

Начальное снаряжение: молот, световой щит, катализатор излучения, заклинание исцеляющего излучения, легкая броня, расходник "Малый манастоун".

Перед вами еще один продвинутый класс для опытных игроков. Хотя классу не хватает физической защиты, он компенсирует это своим тяжелым ударным молотом, ломающим волю и стойкость еретиков, а начальная исцеляющая магия обеспечивает непревзойденную стойкость.

Pyric Cultist

Стартовое снаряжение: Посох культиста, катализатор Рогара, заклинание Инфернальная сфера, средняя броня, расходник "Малый манастоун

Маг, использующий пиромантические заклинания для поражения врагов на расстоянии очень эффективным огненным снарядом. В случае, если враги не выдержат огня и приблизятся, в ход идет тяжелая алебарда. Особенно эффективно это оружие против групп врагов, в то время как его начальная огненная магия сильна против одиночных целей или против целей, расположенных группами близко друг к другу.

Udirangr Warwolf

Стартовое снаряжение: длинный меч, метательные топоры, средняя броня, огненные соли.

Полностью наступательный класс, специализирующийся на нанесении мощных атак в ближнем бою, позволяющих вывести противника из равновесия и при этом сохраняющий ловкость движений. С самого начала этот класс обладает способностью "поджигать" свое оружие.

The Lords of the Fallen выйдет 13 октября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.