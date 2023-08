Посетители Gamescom смогут опробовать Lords of the Fallen. Новый трейлер покажут на Opening Night Live ©

HEXWORKS, студия CI Games, сегодня подтвердила, что долгожданная ролевая игра Lords of the Fallen будет представлена на Gamescom 2023 на следующей неделе. Посетители, направляющиеся на Кельнмессе, будут одними из первых в мире, кто испытает живое и захватывающее прохождение невиданной ранее области грядущей игры. 20-минутный показ будет проходить во время Gamescom в зале Lords of the Fallen на стенде PLAION.

Премьера официального кинематографического, сюжетного трейлера Lords of the Fallen также состоится во вторник вечером во время шоу Opening Night Live, которое даст зрителям возможность стать свидетелями воскрешения бога-демона Адира.

«Мы очень рады объявить, что Lords of the Fallen появится в Кёльне! Приготовьтесь к представлению нашего долгожданного, совершенно нового сюжетного трейлера, премьера которого запланирована на ONL», — сказал Сол Гаскон, руководитель студии HEXWORKS. «Посетите нашу презентацию, чтобы погрузиться в тщательно созданное место, которое перенесет вас вглубь Морнстеда, где некоторые члены нашей команды продемонстрируют совершенно новую область игры. Увидимся на Gamescom!»

Игра Lords of the Fallen, которая выйдет в пятницу, 13 октября, представляет собой полную перезагрузку франшизы и уже доступна для предварительного заказа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.