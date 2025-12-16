Повзрослей, жалкий неудачник: SJW осудили директора Lords of Fallen 2 за слова о красивых женщинах в вызывающих нарядах

Директор CI Games Марек Тымински вызвал волну критики от SJW своими словами, что в Lords of the Fallen 2 будут "привлекательные женские персонажи в откровенных нарядах и доспехах". В соцсетях Тымински объяснил, что сиквел строится на отзывах игроков, поэтому в игре не будет типов тела А и Б, зато будут привлекательные женщины и откровенные костюмы. Его заявления быстро разлетелись по сети и вызвали острую реакцию, особенно на прогрессивном форуме ResetEra.
Странный способ продвигать свою игру в 2025 году.
Этот парень убьет студию своими решениями.
Любой разработчик, который слушает чадов, не заслуживает внимания. А этот директор сам звучит как чад. В помойку.
Это лицемерное позерство такое жалкое и бессмысленное, чувак. Целевая аудитория гунеров, на которую ты нацеливаешься, сидит в фритуплейных аниме-гачах, братан.
Какой жалкий кусок дерьма. Почти забавно видеть, как он восхваляет этот шлак для инцелов, думая, что так продаст игру.
Эти люди понятия не имеют, что делает игры интересными.
Повзрослей, жалкий неудачник.
Абсолютный идиот. Теперь жалею, что купил первую часть.
Люди все еще пытаются рекламировать свои игры словами "мы не повесточные!"
Уверен, другие разработчики в команде говорят ему: "пожалуйста, пожалуйста, просто заткнись".
Пытаешься захватить рынок инцелов?!
Это эффект Stellar Blade. Эта игра вернула "гунер-мету" в западную игровую культуру, к лучшему или к худшему. А Marvel Rivals подхватила эту тенденцию. Видимо, секс продается...
Вот только Stellar Blade - действительно хорошая игра.
Многие пользователи форума заявили, что потеряли интерес к сиквелу, назвав подход директора устаревшим и попыткой угодить анти-повесточникам. Некоторые предрекли коммерческий провал, отметив, что фокус на фансервисе отвлекает от геймплея. В то же время часть сообщества (на Reddit, NeoGAF и X) поддержала Тымински, считая его честным и ориентированным на настоящих геймеров.
Забавно слышать про неудачников от токсичного био мусора который не состоялся в жизни и вымещает свои обиды на игровую индустрию, при этом игры не покупает и не играет )) Хоть LotF мне не по нраву, но за то как авторы разворошили этот клоповник однозначно респект, лишь бы заднюю под давлением 1-2% от населения мира не дали
Откуда там 1-2% это целых 80-160 млн чел, нет такого кол-ва упоротых ,не больше 0.01%
Мнение заднеприводных и лесных банок кто то спрашивал?
Нет, но к нему все ещё прислушиваются. Хотя уже не так
Ну да ну да. Вот только почему то в РЕАЛЬНОМ МИРЕ за пределами твиттера как раз таки решения напихать уродов убивают игры и студии а не наоборот. То есть когда Lords of the Fallen 2 выйдет - эти 5 активистав устроят ей байкот ахахахах
Конкорд, Вейлгвард, Лига справедливости, Star Wars Outlaws, Saints Row 2022 там то явно правельные решения были приняты да?
Вейлгард...радужная блевотина...такие надежды разбились об этот отврат
Зачем вообще брать во внимание подобные форумы?
Праваки любят там сидеть в поисках трапиков и femboy'ев.
Никто кроме пгавых борцунов нам эти новости не приносит, и никто бы даже не узнал.
Правильно! Зачем, если можно вообще сочинять "новости"? А если лень, то какой-нибудь ИИ высрет.
Раньше были цирки уродов где люди ходили поугарать над ними. Сегодня эти "прогрессивные" форумы заменяют эти цирки.
Если СЖВ-субстанция воняет, значит разрабы всё делают правильно.
Не ну это автоматом предзаказ 10-ти копий игры)
Какие же мра*и конч*ые эти активисты, как наши чинуши. И те и другие прям поставили себе цель убить все игры. Это же главная проблема мира, номер 1 прям. И это в мире где любая хоть сколько то симпатичная бабен может завести онлик или продать себя в эскорте. Но в играх нельзя показывать что то красивое и фановое. Живем в мирке двойных стандартов.
тут по факту. учитывая что первая часть лютый проходняк, не понятно на что надеется этот профан на разрабе
Ты же рвался, биомусор, в соседней ветке по Дивинити по якобы существующей там повестке. А тут наоборот вонь повесточных - и все правильно. Не позьрься. Если троллишь, то хоть будь последовательным, а то память как у рыбки - забываешь что отстаиваешь в разных ветках.
Раз у этих пригорело, всё сделал правильно )
