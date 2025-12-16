Повзрослей, жалкий неудачник: SJW осудили директора Lords of Fallen 2 за слова о красивых женщинах в вызывающих нарядах

Директор CI Games Марек Тымински вызвал волну критики от SJW своими словами, что в Lords of the Fallen 2 будут "привлекательные женские персонажи в откровенных нарядах и доспехах". В соцсетях Тымински объяснил, что сиквел строится на отзывах игроков, поэтому в игре не будет типов тела А и Б, зато будут привлекательные женщины и откровенные костюмы. Его заявления быстро разлетелись по сети и вызвали острую реакцию, особенно на прогрессивном форуме ResetEra.

Странный способ продвигать свою игру в 2025 году.

Этот парень убьет студию своими решениями.

Любой разработчик, который слушает чадов, не заслуживает внимания. А этот директор сам звучит как чад. В помойку.

Это лицемерное позерство такое жалкое и бессмысленное, чувак. Целевая аудитория гунеров, на которую ты нацеливаешься, сидит в фритуплейных аниме-гачах, братан.

Какой жалкий кусок дерьма. Почти забавно видеть, как он восхваляет этот шлак для инцелов, думая, что так продаст игру.

Эти люди понятия не имеют, что делает игры интересными.

Повзрослей, жалкий неудачник.

Абсолютный идиот. Теперь жалею, что купил первую часть.

Люди все еще пытаются рекламировать свои игры словами "мы не повесточные!"

Уверен, другие разработчики в команде говорят ему: "пожалуйста, пожалуйста, просто заткнись".

Пытаешься захватить рынок инцелов?!

Это эффект Stellar Blade. Эта игра вернула "гунер-мету" в западную игровую культуру, к лучшему или к худшему. А Marvel Rivals подхватила эту тенденцию. Видимо, секс продается...

Вот только Stellar Blade - действительно хорошая игра.

Многие пользователи форума заявили, что потеряли интерес к сиквелу, назвав подход директора устаревшим и попыткой угодить анти-повесточникам. Некоторые предрекли коммерческий провал, отметив, что фокус на фансервисе отвлекает от геймплея. В то же время часть сообщества (на Reddit, NeoGAF и X) поддержала Тымински, считая его честным и ориентированным на настоящих геймеров.