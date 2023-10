Предполагаемые продажи Lords of the Fallen в Steam составили 400 тыс. копий за первые 72 часа ©

По оценкам GameSensor, компании, которая анализирует игровой рынок видеоигр, за первые 72 часа на рынке Lords of the Fallen от Hexworks для CI Games могла продать в Steam 400 000 копий, что принесло около 20 миллионов долларов дохода.

Следует еще раз подчеркнуть, что это не официальные данные, которые пока не сообщаются издателем. Также важно подчеркнуть, что доходы по-прежнему включают налоги и долю Steam, причем последняя, как ожидается, составит около 20%, учитывая продажи игры (стандартная доля Steam составляет 30%, но снижается до 20%, когда доходы превышают определенный порог).

В Lords of the Fallen также зафиксировано большое количество одновременных игроков: на момент запуска было зафиксировано максимальное количество игроков в 43 075 человек. В настоящее время эта цифра превышает 20 000 игроков. Неплохо, если учесть, что она превзошла даже обсуждаемую Lies of P, зафиксировавшую максимальный пик в 19 618 игроков.