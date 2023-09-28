Представлен эффектный геймплейный трейлер Lords of the Fallen

Фанаты Dark Souls в сборе? К игре Lords of the Fallen только что был выпущен эффектный геймплейный трейлер, посвященный демонстрации наиболее важных элементов. Кадры рассказывают о деталях и готовят игроков к прохождению сложного квеста.
Через 15 дней состоится премьера Lords of the Fallen. Новейшая разработка является фактически перезагрузкой целой вселенной, разработчики которой во многом вдохновлялись серией Dark Souls. Однако Hexworks позаботилась о том, чтобы игра была соответствующим образом расширена и предоставила желающим весьма интересные механики - игроки по ходу сюжета попадут в мир мертвых.
Опубликованный трейлер демонстрирует множество великолепных и разнообразных локаций, которые нам предстоит посетить, сражаясь с очередными чудовищами. Разработчики создали великолепный мир.
Lords of the Fallen позволит игрокам широко кастомизировать персонажа, в процессе игры мы будем использовать оружие, магию или дополнительные предметы экипировки, чтобы избавиться от очередных врагов. Hexworks позволит игрокам пройти все приключение в кооперативном режиме.
При создании Lords of the Fallen разработчики использовали движок Unreal Engine 5, технология Epic Games позволила добиться красивой графики и обеспечить множество атмосферных локаций.
Lords of the Fallen будет доступен на PC, PS5 и Xbox Series X|S в пятницу 13 октября.
Эх скорее бы.
Денуво 100 %
Да это уже не важно, можно активацию купить.
Всё это совсем не важно, нам всё равно законных решений не оставили.
годнота