ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 132 оценки

Представлен геймплейный тизер Umbral Alpha для Lords of the Fallen 2

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Представлен геймплейный тизер Umbral Alpha для Lords of the Fallen 2 — популярной экшен-RPG в стиле soulslike от студии CI Games. Игроки смогут впервые взглянуть на переработанное измерение Умбрала — мир мёртвых, наполненный разнообразными биомами для исследования и развития персонажа. Преодолевайте препятствия, сражайтесь с зловещими угрозами и адаптируйтесь любой ценой в Умбрале.

Версия Umbral Alpha станет доступна в Lords of the Fallen 2 на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S и ПК (Epic Games Store) уже в этом году

Трейлеры
13
6
Ваш комментарий
Wersus Pro

Из скелетов "льётся" кровь при получении ударов?????)))Какое внимание к деталям.

2
ZackSnyder

более разнообразная первая часть. особых изменений не видно, что не плохо для тех, кому перезапуск зашел

1
borsic

По визуальному ряду, игра больше в слешер в духе год оф вар последних похожа, не уверен что это хорошо.

Niт6iтЛиsт4n

выглядит как надо, но нам обещали красивых девушек. где?

WerGC

чем от первой отличается

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ