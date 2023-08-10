Продолжительность Lords of the Fallen составит около 30 часов, подтверждена Новая игра+

В интервью во время демонстрации для прессы игрой Lords of the Fallen босс студии HexWorks Сол Гаскон и креативный директор Сезар Виртосу ответили, сколько времени потребуется игрокам, чтобы завершить Souls-подобный экшен, и есть ли режим «Новая игра+».
Саул Гаскон: «Зная, какие враги и где появляются, думаю, на прохождение уйдёт около 25 часов. Для нового игрока это будет где-то около 30 или больше».
Сезар Виртосу: «Судя по тому, что чебная зона занимает больше полутора часов, а для нас максимум 25 минут, думаю, прохождение займёт 30 часов или около того».
Сауль Гаскон: «У нас есть три разных концовки в зависимости от того, к какой фракции вы присоединяетесь, так что это одна из ценностей реиграбельности. Плюс разные классы, вы наверняка захотите попробовать разные типы билдов и т. д. Кроме того, есть Новая игра+. У нас есть немало сюрпризов, ожидающих игроков».
Для ролевой игры Soulslike 30 часов — это не так уж и плохо. Также есть «Новая игра +», которая должна еще больше повысить реиграбельность.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября этого года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.