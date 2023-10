Раскрыт список достижений в Lords of the Fallen - всего будет 63 ачивки ©

Энтузиастам удалось раньше времени узнать, какие достижения можно будет получить во время прохождения новой Lords of the Fallen. В базе данных PlayStation Store обнаружили достаточно подробное описание всех трофеев с указанием их сложности. Получить все достижения в Lords of the Fallen будет не самой простой задачей - в игре аж 63 достижения.

Для хардкорного ролевого экшена количество доступных для получения ачивментов действительно внушает. В общей сложности в Lords of the Fallen можно будет получить 63 трофея, из которых 1 платиновый, 7 серебряных и 55 бронзовых по маркировке достижений PlayStation. Как видно из утечки, в игре не будет золотых ачивментов, вместо них разработчики добавили больше бронзовых.

Чтобы получить все достижения в игре, игру потребуется пройти как минимум три раза, получив все главные концовки игры. Также для трофеев потребуется собрать все оружие, доспехи, умбральные глаза, кольца и кулоны, типы патронов, заклинания, метательные предметы, жесты и убить всех боссов. Существует как минимум 3 онлайновых трофея: 2 в кооперативе - за привлечение партнера по кооперативу и победу над боссом в кооперативе, и 1 онлайновый PVP-трофей - за победу над другим игроком в PVP.

Выход Lords of the Fallen состоится уже 13 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.