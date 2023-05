Раскрыта потенциальная дата выхода Lords of the Fallen ©

Датой выхода Lords of the Fallen значится 13 октября 2023 года, по крайней мере, согласно утечке, сообщенной инсайдером Lumia Updates, который считается очень надежным что касается информации о продуктах, находящихся к базе данных Microsoft Store. Именно там инсайдер и нашёл дату релиза долгожданной и многострадальной Souls-подобной ролевой игры

К сожалению, на этом информация заканчивается, в том смысле, что твит с подсказкой показывает только название игры и дату, без предоставления других подробностей.

Lords of the Fallen, ранее называвшаяся The Lords of the Fallen и Lords of the Fallen 2, представляет собой ролевую видеоигру в жанре экшн, разрабатываемую Hexworks и издаваемую CI Games.

После века жесточайшей тирании демон-бог Адыр был окончательно побежден. Но Боги… не падают навсегда. Теперь, эоны спустя, воскресение Адыра приближается. В роли одного из легендарных Темных Крестоносцев путешествуйте по царствам живых и мертвых в этой обширной ролевой игре, включающей колоссальные битвы с боссами, стремительные сложные бои, захватывающие встречи с персонажами и глубокое, захватывающее повествование. Ваша легенда будет о свете… или о тьме?