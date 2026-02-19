Разработчик Lords of the Fallen 2: "Отзывы на игровой процесс были невероятными"

Райан Хилл, креативный стратег CI Games, сообщил, что реакция на подробный обзор игрового процесса Lords of the Fallen 2 на прошлой неделе была «невероятной».

Я вижу, как в игровой индустрии снова всплывает старая добрая риторика «виноват клиент». Ни один геймер не хочет тратить время, деньги или усилия, чтобы потом разочароваться в игровом процессе. Почти всегда виновата игра.



Нам было бы очень легко «винить клиента» в 2023 году, когда вышла Lords of the Fallen. Вместо этого мы смирились, засучили рукава и выпустили более 70 обновлений. Три года спустя мы показали первые альфа-версии Lords of the Fallen 2. И реакция была невероятной. Мы прислушались, мы действовали. И знаете что? Это сработало. Но мы ещё далеки от завершения. Геймеры хотят хороших игр. И точка.

Lords of the Fallen 2 выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S и X.