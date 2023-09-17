Разработчик Lords of the Fallen пролил свет на интригующую механику двойного мира соулслайка ©

Lords of the Fallen значительно расширяет возможности своей предшественницы, благодаря более быстрым сражениям и дополнительным возможностям настройки и создания персонажей. Однако это не означает, что игра не будет похожа на свою предшественницу, поскольку у нее есть множество новых концепций, наиболее интересной из которых является механика двойного мира.

В новом выпуске журнала Play художественный руководитель Сезар Виртозу рассказывает о потусторонних инструментах и подсказках, которые могут оказаться бесценными при знакомстве с Аксиомой, землей обитателей, и Умбралом, ее более мрачным и опасным аналогом. В частности, лампа Умбрала позволяет заглянуть в мир теней и найти сокровища или другой путь, если вы зашли в тупик на своем пути. А еще эту лампу можно использовать вместе с другими навыками, чтобы творчески и успешно расправляться с врагами.

"Лампа, заглядывающая в другой мир, позволяет обнаружить различные пути или опасности, связанные с окружающей средой, и направить их на врагов", - говорит Виртосу, а способность Soul Flay, позволяющая вырвать душу врага из его тела, также может быть использована для того, чтобы отправить его "за край или в эту опасную среду".

Возможность перемещаться между мирами, по всей видимости, откроет множество различных вариантов, касающихся как сражений, так и исследований. К счастью, нам не придется ждать слишком долго, чтобы оценить весь потенциал Lords of the Fallen, поскольку ее выход состоится чуть менее чем через месяц - 13 октября.