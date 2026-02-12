Разработчики Lords of the Fallen 2 хотят дать игрокам больше вариативности, чем FromSoftware

Геймдиректор Lords of the Fallen 2 Джеймс Лоу объяснил, чем его игра отличается от Soulslike-проектов FromSoftware, и подчеркнул, что речь не идёт о критике конкурентов. По его словам, ключевое отличие — в подходе к сборке персонажа и свободе экспериментов.

Лоу отметил, что в играх FromSoftware, таких как Elden Ring, игроки часто находят один удачный билд и придерживаются его до самого конца прохождения. Это связано как с ограниченными возможностями перераспределения характеристик, так и с тем, что вложения в оружие и навыки со временем становятся слишком значимыми, чтобы легко менять стиль игры.

В Lords of the Fallen 2, по словам разработчика, всё устроено иначе: игрока активно поощряют пробовать новые подходы — от двуручного боя до смены магических школ и оружия. Система перераспределения параметров доступнее, требования к экипировке мягче, а апгрейды менее затратны, что делает смену билда менее болезненной.

«Ты можешь сказать себе: этот бой мне не даётся — попробую другой стиль и посмотрю, что получится», — пояснил Лоу. По его мнению, игра не только уважает такой подход, но и вознаграждает разнообразие стилей прохождения.

Разработчики позиционируют Lords of the Fallen 2 как Soulslike с более гибкой системой развития персонажа, ориентированной на эксперименты и адаптацию к разным ситуациям, а не на жёсткую привязку к одному выбранному пути.