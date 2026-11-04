Разработчики Lords of the Fallen 2 опубликовали большой геймплейный трейлер с магией, новым оружием и боссами

На фоне недавних обсуждений бюджета Lords of the Fallen 2 разработчики из студии Hexworks и издательство CI Games решили переключить внимание на саму игру и поделились эффектными кадрами игрового процесса. Авторы представили ролик с подзаголовком «Steel & Sorcery», продемонстрировав заметную эволюцию боевой системы сиквела.

Главный упор в трейлере сделан на повышение динамики и вариативности сражений. Авторы внедрили возможность смены экипированного оружия прямо посреди выполнения комбо-серий, а также расширили арсенал до более чем 25 уникальных мувсетов, дополненных уникальным вооружением поверженных боссов. В боевой механике появились парирования с сокрушительными контратаками и приемы быстрого огня, позволяющие мгновенно метать снаряды и активировать заклинания без прерывания атак ближнего боя.

Магическая и стрелковая системы также подверглись масштабной переработке:

Семь школ магии: Каждое заклинание получило заряжаемую версию для усиления разрушительного эффекта;

Каждое заклинание получило заряжаемую версию для усиления разрушительного эффекта; Полная мобильность: Персонаж больше не замирает на месте при прицеливании или касте, сохраняя свободу перемещения в дальних стойках;

Персонаж больше не замирает на месте при прицеливании или касте, сохраняя свободу перемещения в дальних стойках; Экономика ресурсов: Стрелки получили бесконечный базовый запас стрел и болтов для луков и арбалетов, а шкалу маны разрешили восполнять за счет использования зарядов лечебного Сангвинарикса.

Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.